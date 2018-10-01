重磅！赫斯基向MEG提出收購要約 中海油(00883-HK)如何看？

長和(00001-HK)旗下加拿大石油公司赫斯基能源(Husky Energy)對中海油(00883-HK)持股12%的MEG Energy Corp(MEG)能源提出約33億加元(約197億港元)全面收購建議。是次收購建議隱含MEG的企業總價值為64億加元(約382億港元)，其中包括假設淨債務約31億加元。但被外電視為敵意收購建議。

《新城財經台》引述接近赫斯基消息人士指，外電誤指赫斯基與MEG股東中海油正面交鋒。消息人士指，目前未有贊成收購建議的是MEG董事會，並不表示其股東不贊成。中海油為MEG主要股東，亦為赫斯基在中國南海油田之長期合作夥伴。

外電之所以報道赫斯基今次提出的收購建議是視為敵意，是由於上述交易由赫斯基總裁畢柏迪推動。而赫斯基的公布內，畢柏迪這樣說：「赫斯基相信交易符合赫斯基及MEG的股東、員工和利益相關者的最佳利益。然而MEG董事會至今仍拒絕討論交易的好處，我們別無選擇，唯有把此優惠建議直接交給MEG股東。」

以長和與中海油在業務上交往，長和又怎會與中海油交惡呢？而今次赫斯基提出的收購，中海油在其中應該扮演一個重要角色，中海油的表態也重要的。

赫斯基提出的建議是每位MEG股東可選擇以每股MEG股票收取11加元現金或0.485股赫斯基股票，最高總現金作價為10億加元，及最高發行約1.07億股赫斯基股票總數。股票交換比率根據赫斯基截至2018年9月28日星期五、即收購建議前一個交易日收市價22.68加元計算得出，意味著每股MEG股票按全比例基礎為3.21加元現金加0.344股赫斯基股票。赫斯基的建議比截至2018年9月28日星期五的10天成交量加權平均MEG股價7.62加元溢價44%，比截至該日的MEG收市價8.03加元溢價37%。

要說服MEG股東，赫斯基的公布難免會交代其收購對MEG好處，同時對赫斯基將來也帶來好處。合併後的公司上游總產量將超過每天41萬桶石油當量及約每天40萬桶下游煉油和提升能力，為每股增加自由現金流量、生產增長和未來股息增長的基礎。

畢柏迪說，赫斯基繼續落實五年計劃，保持強勁的資產負債表，同時降低成本結構，增加產量和利潤，並提高產生自由現金流的能力。MEG股東可享赫斯基現時2.2%的股息回報，相關回報預期在未來因自由現金流增加而提升。

同時，投資級別的信用評級及較低資本成將惠及MEG股東。以更優惠條件為債務再融資，預期可帶來每年一億加元的財務協同效益。赫斯基承諾投資的中游及下游業務基建及運輸設施可貢獻額外利潤，預期可帶來每年7,000萬加元的營運協同效益；透過整合企業經常性開支及節省採購成本，預期可帶來每年3,000萬加元的其他協同效益。

赫斯基指出，合併可即時達到並超出MEG已宣佈的2020年財務目標。優化資產負債表方面，預期2019年的債務淨額對EBITDA比率少於一倍，MEG原先預期在2020年的相同比率為兩至三倍；合併企業可於更壯大的資產基礎上應用科技及加大相關投資增強業務可持續性；合併企業的營利收支平衡價格可降至每桶40美元(西德州中級原油)，自由現金流更趨穩定；赫斯基的綜合業務及擴充市場有利爭取更大價值及降低差額變動的風險；合併企業能即時產生自由現金流，用作股東的現金回報及投資增長。

赫斯基又提到，MEG目前高度受制於重油貼現價，來自赫斯基位於加拿大及美國的輸油管道及煉油廠的營運資金、地區和產品質素差異保障比較穩定。MEG 股東將因營運資金穩定而受惠，並得以涉足赫斯基的高淨值離岸業務及定價合約。

合併後的公司將成為碳捕捉與封存、能源效率、增強蒸汽輔助重力泄油和稀釋劑還原技術的創新領導者，並有更多機會投資先進技術，減少二氧化碳排放。

是次計劃獲赫斯基董事會一致通過，並不受制於盡職審查、融資或赫斯基股東的批准。赫斯基預期計劃將於2019年首季完成，但仍須視乎監管機構按照包括加拿大投資法及競爭法而給予的批准。