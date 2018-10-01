MEG組特別委員會評估赫斯基建議 股東勿輕舉妄動

長和(00001-HK)旗下加拿大石油公司赫斯基能源(Husky Energy)對中海油(00883-HK)持股12%的MEG Energy Corp(MEG)能源提出約33億加元(約197億港元)全面收購建議。是次收購建議隱含MEG的企業總價值為64億加元(約382億港元)，其中包括假設淨債務約31億加元。

MEG發出新聞稿，指如果收到建議，MEG董事會將考慮並評估赫斯基報價和相關的收購報價通函。為了協助董事會完成這一過程，董事會成立了一個由獨立董事組成的特別委員會，並聘請了財務和法律顧問。

在董事會有機會完全審核要約時，MEG股東不會就任何赫斯基要約採取任何行動，並且不會採取任何行動，並就其優點提出建議。股東將根據適用的證券法通過新聞稿和通函通知董事會的任何建議。

MEG董事會和特別委員會的法律顧問是Bennett Jones LLP，BMO Capital Markets已被聘為財務顧問。 Kingsdale擔任MEG的信息代理。

赫斯基提出的建議是每位MEG股東可選擇以每股MEG股票收取11加元現金或0.485股赫斯基股票，最高總現金作價為10億加元，及最高發行約1.07億股赫斯基股票總數。股票交換比率根據赫斯基截至2018年9月28日星期五、即收購建議前一個交易日收市價22.68加元計算得出，意味著每股MEG股票按全比例基礎為3.21加元現金加0.344股赫斯基股票。

赫斯基的建議比截至2018年9月28日星期五的10天成交量加權平均MEG股價7.62加元溢價44%，比截至該日的MEG收市價8.03加元溢價37%。