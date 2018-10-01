〈海運展望看法分歧〉法人看Q4淡季恐更淡 後市還有4大變數營運持續艱辛

不同於貨攬業者看第 4 季貨櫃海運業者表現有望淡季不淡，法人出具報告指出，要留意在美中貿易戰下，貨主已提前出貨到美國，不排除進入傳統淡季後營運恐更淡，加上國際油價維持高檔盤整，2019 年供需改善幅度可能有限，後續還有 IFRS16、船舶環保新規陸續上路，恐使航商營運仍處在艱辛態勢。

根據海運專業諮詢機構 Alphaliner 最新看法，幾乎所有船型的閒置船隊都在增加中，不排除租船費率正在降低，且短期難見逆轉的跡象。

法人指出，受中美貿易戰影響，近期貨櫃海運產業景氣的回溫僅是「短多長空」，主要是因貨主趕著提前出貨，恐使第 4 季淡季較以往更淡。

而國際油價走勢偏強，美國西德州原油最新報價來到每桶 73 美元，市場一般預期，今年維持在每桶 65-75 美元附近高檔盤整，較去年均價 51 美元大幅成長最多上看 47%，是海運業者經營的一大嚴峻挑戰。

另一方面，IFRS16 將在 2019 年上路 (營業租賃資本化)，過去認列在營業成本的租船費用，將改列為折舊費用和利息支出，對於部分運力來自租船的海運業者而言，初期可能因此增加營運壓力，不過，期初提列比較多的利息支出後，隨著設備折舊，利息支出會逐漸變小。