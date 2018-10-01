9月台灣製造業PMI創逾1年半來最慢擴張速度

中華經濟研究院今 (1) 日公布 9 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 續跌 2.1 個百分點至 53.9%，創 2017 年 2 月以來最慢擴張速度，中經院代理院長王健全說明，主要是因貿易戰使廠商對景氣看法偏保守，但若後續貿易戰緊張態勢緩和，PMI 仍有望回升。

對於蘋果新機銷售不如預期，王健全也說明，蘋果本月還有款訂價較親民的新機 XR 將上市，供應鏈認為是仍有機會出現一波新機榮景。

圖：中經院提供。

就 PMI 組成各細項指標來看，新增訂單、生產數量和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準持續擴張；不過，六大產業已有二大業者回報緊縮，分別為食品暨紡織產業 (47.7%) 和化學暨生技醫療產業 (49.3%)。

其中，新增訂單指數已連續 20 個月擴張，惟指數續跌 1.1 個百分點至 55.2%；生產數量也呈現擴張速度趨緩走勢，本月續跌 3.8 個百分點至 54.9%；人力僱用數量指數已連續 29 個月擴張，惟指數回跌 2.1 個百分點至 52.6%；。

至於供應商交貨時間指數由 2016 年 11 月以來最慢上升速度 (54.7%) 微升 0.1 個百分點至 54.8%，連續第 30 個月呈現上升；原物料存貨指數已連 30 個月擴張，惟指數回跌 3.3 個百分點至 52.1%，並創 2017 年 9 月以來最慢擴張速度。

製造業看未來半年景氣 終結連 30 個月擴張

另外，全體製造業的「未來六個月的景氣狀況指數」中斷連續 30 個月的擴張轉為緊縮，指數大跌 6.5 個百分點至 47.6%，顯示廠商對後市看法相當保守。

除了製造業，非製造業經理人指數 (NMI) 已連續 19 個月呈現擴張，惟本月指數續跌 1.8 個百分點來到 50.8%。4 項組成指標中，商業活動 (生產) 呈現緊縮，新增訂單和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升。八大產業 NMI 中，僅有住宿餐飲業 (43.8%) 回報緊縮，而批發業回報持平 (50.0%)。

不過，全體非製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連續 3 個月呈現緊縮，惟指數由 2016 年 12 月以來最快緊縮速度 (44.0%) 回升 0.8 個百分點至 44.8%。