外資轉賣超195億元 又調節台積電近萬張 買超中金4.2萬張和貨櫃雙雄
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-24 18:20
台股今 (24) 日終場收 23565.31 點，下跌 164.94 點，成交量 3619 億元，三大法人合計賣超 206.47 億元，其中外資賣超由買轉賣，賣超 195.2 億元，大單敲入新光金 4.2 萬張，貨櫃雙雄長榮、陽明合計逾 2 萬張。
觀察三大法人今日動向，合計賣超 206.47 億元，其中三大法人外資及陸資賣超、自營商賣超同站賣方，投信獨站買方；外資由買轉賣，賣超 195.2 億元，投信由賣轉買，買超 27 億元；自營商由買轉賣，賣超 38.1 億元。
外資今天大舉買入新光金 4.2 萬張，以及多檔 ETF，包括復華富時不動產 00712 2.2 萬張、元大台灣價值高息 00940 9869 張、群益科技高息成長 00946 8644 張、元大美債 20 正 2 00680L 6969 張，也買超航運雙雄長榮 1.1 萬張、陽明 1 萬張，並買超中鋼 1.1 萬張、群創 6966 張、華新 6143 張。
外資主要調節中信金 1.3 萬張，及多檔金融股，包括富邦金 1.1 萬張、元大金 1 萬張、永豐金 9865 張、臺企銀 8154 張，也賣超台積電 9785 張、南亞科 8393 張、富采 7826 張，並賣超緯創 7561 張、元大台灣 50 0050 7533 張。
投信今天主要買超中信金 1.3 萬張，並買超裕民 7869 張、華新 4564 張、長榮 4072 張，也買超中鴻 3311 張、三芳 2660 張、聯發科 1820 張，買超台泥 1810 張、華南金 1535 張、慧洋 - KY 1520 張。
投信大舉賣超日月光投控 2903 張、賣超永豐金 2240 張、長榮航 1845 張、和碩 1078 張，也賣超廣達 914 張、聯電 838 張、貿聯 - KY 780 張，並賣超亞泥 711 張、也賣出光寶科 706 張、也賣超大聯大 700 張。
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