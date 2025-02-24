外資轉賣超195億元 又調節台積電近萬張 買超中金4.2萬張和貨櫃雙雄

觀察三大法人今日動向，合計賣超 206.47 億元，其中三大法人外資及陸資賣超、自營商賣超同站賣方，投信獨站買方；外資由買轉賣，賣超 195.2 億元，投信由賣轉買，買超 27 億元；自營商由買轉賣，賣超 38.1 億元。