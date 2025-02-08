小旺季發威 長榮、萬海1月營收同創4個月來高點

由於市場對國際局勢變化的預期，年節前出貨量增加，海運業者 1 月迎來傳統淡季期間的小旺季。

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展望後市，萬海認為，上半年市場受美國關稅政策不確定性、中東地緣政治緩和但短時間紅海通行仍有風險等各種因素交錯影響，同時，天候不佳、船舶大型化造成港口壅擠，導致全球航班延遲或空班，船舶周轉率下滑，供應鏈仍不順。