小旺季發威 長榮、萬海1月營收同創4個月來高點
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-08 18:15
貨櫃航商今 (8) 日陸續公布 1 月合併營收，長榮 (2603-TW) 達 422.48 億元，月增 10.78%，年增 49.01%；萬海 (2615-TW) 為 146.73 億元，月增 1.97%，年增 58.59%，同步回升到 4 個月來高點，而陽明 (2609-TW) 則預計於下周一發布。
由於市場對國際局勢變化的預期，年節前出貨量增加，海運業者 1 月迎來傳統淡季期間的小旺季。
萬海表示，雖春節長假部分工廠休息，1 月貨量有所減少，但受惠於運價回升，營收相較上月和去年同期均有所增長。
展望後市，萬海認為，上半年市場受美國關稅政策不確定性、中東地緣政治緩和但短時間紅海通行仍有風險等各種因素交錯影響，同時，天候不佳、船舶大型化造成港口壅擠，導致全球航班延遲或空班，船舶周轉率下滑，供應鏈仍不順。
萬海強調，將實時檢視個別市場需求變化，來因應調整航線和船舶布局。
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