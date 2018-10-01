NAFTA問題重重 美加兩國試圖解決分歧

加拿大和美國貿易官員週日 (30 日) 試圖解決如美國關稅保護等棘手問題上的分歧，以盡快在 NAFTA 北美自由貿易協定的截止日前簽署完畢。

美國總統川普政府表示，加拿大必須在美國東部夏令時間週日 (GMT 週日 9 月 30 日 早上 04：00) 簽署更新的北美自由貿易協定文本，否則將被排除在包括墨西哥在內的三邊協議之外。

川普指責 NAFTA 失去了美國的製造業就業崗位，並希望對該協議進行重大改革。該協議的年度貿易額為 1.2 兆美元，而市場擔心取消此協議會導致嚴重的經濟破壞。

熟悉談判的兩名渥太華消息人士表示，達成協議的可能非常高，但強調一些具有挑戰性的問題尚待解決，在川普未簽字前，一切都還有變數。

一位熟悉討論情況的美國消息人士稱，美國貿易代表 Robert Lighthizer 和白宮顧問兼駙馬爺 Jared Kushner 計劃週日向川普敘述會談情況。白宮貿易顧問 Peter Navarro 週日表示，所有參與者都是希望協定可過案，並重申週日截止日期。

美國商業團體偏向於 NAFTA 為 3 國協議，而非 2 國，因自 1994 年原始協定生效以來，3 國經濟已經緊密相連。自 2017 年 8 月會談開始以來，官員們已經過了幾個截止日期，加拿大第 3 位消息人士稱，如果雙方在午夜時間足夠的接近協議，談判可能會延長至週一。

川普目前已經對加拿大的鋁和鋼徵收關稅，理由是國家安全，並且正在威脅對汽車出口採取類似的懲罰措施。加拿大總理賈斯汀特魯多 Justin Trudeau 表示，簽署新的 NAFTA 不應受到新關稅打擊，並且正在尋求保障措施。