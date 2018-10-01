加州開先例 立法要求上市公司董事會成員須有女性參與

加州已經成為美國第一個要求上市公司將女性納入董事會的州，加州州長 Jerry Brown 週日 (30 日) 簽署了這項維護女性權益的法律。

該措施要求在明年年底之前，每個加州的上市公司董事會中至少有 1 名女性董事。而根據董事會席次的數量，到 2021 年底，公司最少需要 3 名女性董事。

這位民主黨籍的州長也提到了這項法律可以引發的反對意見和法律問題。加州商會表示，這些政策很難讓企業執行而且違反了憲法禁止歧視的規定。

Brown 在簽署聲明中寫道：「我並沒有淡化可能對其最終實施後足以造成致命傷害的潛在缺陷。」「但儘管如此，最近在華盛頓特區以及其他地方舉行的活動，已清楚地表明許多人沒有得到這個信息。」

任期有限即將下台的 Brown 利用他最後的權限於週日簽署了數項法律，包括要求小型企業雇主提供性騷擾培訓，並禁止與性侵犯和性騷擾有關的事件不得私下和解。

州參議員 Hannah-Beth Jackson 表示，讓更多女性擔任公司董事也將使公司更加成功。她說，女性往往更具協調性，並且更擅長同時處理多項任務。

FANG 個股中只有總部設在亞馬遜不受這項法律影響。 （圖: AFP）

總部位於加州的上市公司中有四分之一董事會中沒有任何女性。Jackson 表示，儘管立法機關敦促，這些公司還沒有採取足夠措施來增加董事會中的女性人數，因此必須進行政府干預。

加州商會認為，企業董事會的組成應該由內部決定，而不是由政府強制執行。商會表示，新法律將會特別凸顯性別優於其他多元化問題，如種族問題。

該法律適用於在加州設有總部的企業。第一次違規者將被罰款 10 萬美元，後續違規則會被連續罰款 30 萬美元。

該法律還要求企業向加州州務卿報告其董事會性別比率，如果企業沒做到，則會處以 10 萬美元的罰款。