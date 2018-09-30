媒體：川普政府準備讓步 美國、加拿大或於今日達成自貿協議

根據華爾街日報、彭博社等多家媒體報導，美國和加拿大的談判代表正竭盡全力，接近就修改後的北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議。

美國和墨西哥已經在 8 月份達成了貿易協定，隨後觸發了美國與加拿大之間的談判。談判於本周末舉行，最後結果將於周日（9 月 30 日）公布。

有樂觀人士認為，美加雙方有望在周日這一最後期限之前達成一致協定，從而避免令每年 5000 億美元的貿易陷入僵局。

加拿大外交事務總理兼北美自貿談判首席代表 Chrystia Freeland 推遲了原定於周六在聯合國大會上的演講，這是北美自由貿易區事宜向前推進的一個關鍵信號，表明加拿大正為了協議而全力以赴。

彭博社援引知情人士稱，加拿大談判代表團預計將於周日前往華盛頓。

周五，美國和墨西哥突然取消了原定公布北美自由貿易協定文本的計劃。這是為了讓加拿大和美國有更多時間來解決分歧，促成北美自由貿易協定作為三邊協議。

今日，美國還將公布周五被推遲了的美墨自貿協定文本。這也是墨西哥總統 Enrique Peña Nieto 任期的最後一天，美墨政府希望在他離任前簽署自貿協議。

美國把 9 月 30 日規定為最後的期限，是為了在墨西哥總統 Enrique Peña Nieto 正式卸任之前達成協議。

根據美國的法律規定，聯邦政府如果要在重新談判北美自由貿易協定的協議文書上簽字，就必須在協議簽署前 60 天通知國會，因此，今日是讓加拿大加入該協議的最後一天，以確保墨西哥總統也能夠簽署協議。

川普政府作出妥協？

華爾街日報稱，截至周六晚間，美加雙方關於自貿協定的關鍵分歧仍集中在一些最具分歧的內容上，特別是有關爭端解決小組以及乳製品的問題。

儘管最後文件尚未公布，但加拿大環球郵報（Globe and Mail）報導說，川普政府準備作出讓步，保留加拿大所希望的原協議第 19 章——爭端解決機制，以換取美國乳製品獲得更多的加拿大市場准入。

報導援引消息人士稱，加拿大準備允許美國奶製品以高於其他 11 個跨太平洋夥伴關係下國家 3.2% 的關稅稅率進入加拿大市場。

此外，加拿大還對第 7 章做出讓步，這是有關加拿大牛奶分類系統的一部分，用於確定脫脂牛奶、全脂奶粉和濃縮蛋白的價格。一位消息人士稱，加拿大也準備同意與墨西哥一樣，將其免稅限額提高到 100 美元。目前加拿大的免稅額為 20 美元。

白宮貿易顧問彼得 · 納瓦羅周六在接受福斯新聞採訪時說：「大部分重大問題都是由加拿大解決的。」

而川普政府的美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 周四對國會成員說，美加之間的分歧似乎太大，以至於無法在 9 月 30 日美國確定的最後期限之前與加拿大政府達成協議。

一位加拿大官員也警告說，美加談判可能不會在周日結束前達成協議。一位參與談判的加拿大高級官員說，美加雙方尚未就第 19 章或奶製品准入的書面協議最後簽字。