無視川普攻擊 加拿大堅持NAFTA談判 總理多次欲搭話遭「冷遇」

面對川普的一通猛烈「嘴炮」，加拿大不為所動，堅持繼續 NAFTA 談判。不過，加拿大總理特魯多在聯大會議期間的溝通嘗試遭到了川普的「冷遇」。

美東時間 27 日周四，加拿大方面明確表達了對北美自由貿易協定（NAFTA）談判的堅持，認為只要有一線希望就會堅持談判。

特魯多在開內閣周會的途中表示：

「美國人發現談判艱難，因為加拿大是難對付的談判對手，我們也應該如此。不過仍然很可能達成一個公平的好協議。我們不會在一個對加拿大和加拿大國民不利的協議上簽字。」

特魯多說，加拿大政府沒有提出要與川普私下會面。被問及川普有沒有說謊，他拒絕回答。

上述川普有無撒謊的問題涉及到此前一日川普再度對加拿大施壓的言論。華爾街見聞本周提到，臨近本月末的美加協議截止期，不止一位川普政府高官就美加無法在限期內達成協議發出警告。

據加拿大國際廣播報導，本周三，當福斯新聞記者問是否拒絕會晤特魯多時，川普毫不猶豫地回答，

他的確拒絕會晤，因為加拿大對美國產品徵收過高的關稅，而且特魯多政府不願意做出降低關稅的讓步，那還會什麼晤、談什麼談。其實直接對加拿大進入美國市場的汽車和汽車零配件徵收關稅就完事了，這才是應有的懲罰。

川普當時還很不客氣地說，美國方面對加拿大談判代表的談判方式和談判風格很不感冒，很不喜歡加拿大的談判代表，坦白地說美國與加拿大談判代表的關係很不好，加拿大談判代表只想占美國的便宜。

雖然川普沒有點名，但加方負責談判的首席代表是加拿大外長 Freeland。華爾街見聞此前提到，截至上周五離開華盛頓回國，Freeland 訪美四周進行了一系列相關討論，始終未見進展公布。

在 Freeland 離開美國當天，上周五，白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 表示，如果加拿大不能很快加入進來，修改後的 NAFTA 協議可能最終是美國和墨西哥的雙邊協議，而不是三邊協議。



本周二美國貿易代表萊特希澤又一次暗示，若不達成協議，就可能將加拿大從新的 NAFTA 協議中剔除。萊特希澤稱，不管有沒有加拿大參與，美國都準備推進新的 NAFTA 協議。「如果加拿大現在加入，那將是最好的。如果加拿大稍後才加入，那也順其自然。」

本周三 CNBC 消息稱，萊特希澤計劃最早周四發布美墨雙邊貿易協議，協議將允許加拿大在稍後加入，他也可能推遲到周末發布。

有趣的是，從近來表現看，除了公開喊話表達不滿，川普並沒有在談判臨截止期間真正主動接觸加拿大政府，倒是特魯多可能主動嘗試溝通。

彭博社本周四報導援引一位美國官員消息稱，在本周聯合國大會間隙，特魯多不止一次試着和川普講話，但川普避開了。

加拿大國際廣播報導也提到，

在有各國領導人參加的聯合國午餐會上，現場影音顯示特魯多似乎很想與川普說話；但一直坐着的川普似乎並不想與特魯多說話，只是坐着扭身與特魯多握了握手、打了聲招呼，然後又回過身繼續看自己手裡的文件，似乎沒有興趣與特魯多對話。