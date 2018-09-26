加拿大出局？美貿易代表：美國準備推進沒有加方的新NAFTA

距美加協議截止期不到一周，美國官員再度警告，若不達成協議，就可能將加拿大剔除在北美自由貿易協定（NAFTA）之外。

美東時間 25 日周二，美國貿易代表萊特希澤在美國商會的一次聚會上表示，不管有沒有加拿大參與，美國都準備推進新的 NAFTA 協議。美加談判仍陷僵局。美國決定在墨西哥總統 Enrique Pena Nieto9 月 30 日卸任以前簽署新協議。

「我們當然不會說『因為加拿大才沒有任何協議』，那毫無意義。我們肯定不會放棄。他們（加拿大）是美國重大的貿易夥伴。但我們會有一個高標準的協議，不會拿出低標準的來。」

萊特希澤稱，美國與墨西哥的貿易協議是迄今最高標準的。美方希望加拿大能夠加入美、墨達成的貿易協定。目前與加拿大達成貿易協定尚有一段距離，談判中仍有一些關鍵問題有待解決。加拿大在關鍵問題上未做出讓步。

萊特希澤上述講話後，加元應聲回落，美元兌加元由 1.2940 下方一度回到 1.2950 上方，抹平日內 0.13 以上的跌幅轉漲，但目前又跌落 1.2950，日內跌約 0.06%。

萊特希澤的上述表態是川普政府對加拿大在 NAFTA 談判方面的最新警告。

美、墨、加三個 NAFTA 協議國正試圖在月底提交新協議的文本，趕在墨西哥新總統 12 月 1 日上任之前簽署協議。按美國法律規定，國會需要 90 天的時間審議和表決，因此 10 月 1 日之前必須提交協議文本。

但截至上周五，直到訪美四周的加拿大外長 Freeland 離開，美加談判都沒有出現實質性進展。

上周五，白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 表示，如果加拿大不能很快加入進來，修改後的 NAFTA 協議可能最終是美國和墨西哥的雙邊協議，而不是三邊協議。

Hassett 當時說，美加談判正在非常接近最後期限，錯過截止期，美國將不得不和墨西哥一道推進。美國已經給加拿大開出了公平的條件，在等待回音。他希望加拿大在最後一刻加入，但如果加方不參與，美國就會和墨西哥推進協議，在晚些時候解決和加方的問題。

最近美加雙方都傳出在談判中讓步的消息，但至今沒有明確的談判突破跡象。

上上周二，路透社援引兩名直接了解加拿大談判策略的消息稱，加拿大準備好允許美國奶製品「有限進入」該國乳業市場。作為「回報」，加拿大希望美國可以讓步，不要刪除現有協議第 19 章的爭端解決機制。川普當天表示，美加貿易對話進展順利，加拿大非常希望與美國達成貿易協議。

但上上周四川普的態度突然強硬，表示如果協議不能按時達成，就把加拿大排除在外，並對加拿大徵收汽車關稅。《華爾街日報》援引知情人士稱，川普計劃將 NAFTA 改名為 USMC，代表美國（US）、墨西哥（M）和加拿大（C），如果加拿大不同意美國主導的 NAFTA 改動，他會把 C 從 USMC 中去掉。

本周三，彭博社報導稱，知情人士透露，本周美加兩國依然無法達成北美自貿協定（NAFTA）協議，錯過最新截止日期的可能性增大。報導認為，由於美加兩國分歧巨大，除非有重大進展，目前看來，兩國將無法達成協議。

此後加拿大媒體 Canadian Press 消息稱，川普政府已經在 NAFTA 談判上放棄了「購買美國商品」這一主張。墨西哥和加拿大都認為，它將限制各自國家競標美國政府基礎設施項目的能力。

上周五 Freeland 離開華盛頓回國，她訪美四周進行了一系列 NAFTA 相關討論，至今未見進展公布。上周三，她說與萊特希澤的會談是富有建設性的，上周四說繼續 NAFTA 談判，目標仍然是實現對加拿大有力的貿易協議。