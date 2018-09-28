Google硬體發表會10/16首度登台 可望正式在台推出Pixel 3系列新機

Google 將在美東時間 10/9 在美國紐約舉行 #MadebyGoogle 硬體產品發表會，發表會上可望推出新一代 Pixel 3 系列手機，而今年 Google 也將於 10/16，首度在台舉辦 #MadebyGoogle 發表會，意味著 Google 新品當天也將在台亮相。市場預期，Pixel 3 新系列手機屆時可望正式登台，使台灣成為少數販售 Pixel 系列手機的國家之一。

在今年 3 月 Google 宣布在台啟動「Google 智慧台灣計畫」的記者會上，Google 台灣行銷副總經理利啟正就曾透露，今年會將第三代 Google Pixel 引進台灣，使台灣成為繼澳洲、加拿大、德國、義大利、波多黎各、西班牙、英國與美國等國後，全球少數販售 Pixel 的國家之一。

而 Google 台灣今日也對媒體發出邀請函，指出今年度的 #MadebyGoogle 硬體產品發表會首度來到台灣，將在 10/16 舉行，屆時將由來自 Google 美國與台灣產品團隊的主管們，展示並介紹這次發表的最新硬體產品。

市場預期，Google 會在今年的發表會上正式推出 Pixel 3 與 Pixel XL 旗艦新手機，也可能發表新款 Pixelbook 筆電與 Google Home 智慧喇叭，並於台灣發表會後在台開賣，但詳細發售資訊仍待 10/16 的台灣發表會後，正式對外公布。