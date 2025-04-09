〈美股盤後〉美週三起課中國104%關稅 標普蒸發逾4.6%升幅低收1.6% 逼近熊市

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-09 05:34

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美國對等關稅即將於週三生效，由於對貿易協議抱持希望，美股週二 (8 日) 開盤強勁，隨後卻仍無法擺脫關稅擔憂而回吐漲幅。

各方面來看，這是殘酷的一天，史詩般反彈轉瞬即逝，道瓊盤中最高暴漲 1,461 點，漲幅 3.85%，但倒跌約 320 點，為 2020 年 4 月以來最大的單日反轉 (漲轉跌)。

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標準普爾 500 指數盤中 4.05% 漲幅全部蒸發，收低約 1.6%，出現自 1978 年以來最大幅度的逆轉，距離熊市僅一步之遙。

那斯達克指數收低 2.2%，抹去早盤的 4.6% 的漲幅，則創 1982 年以來最劇烈的單日走勢翻轉。

美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 週二稍早稱，川普政府願意透過談判降低關稅，並表示美國「最終可能會達成一些不錯的協議」，並指出包括日本在內的「可能近 70 個」國家已就關稅談判與白宮取得聯繫。

然而，樂觀氣氛並沒有持續，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 表示，川普不會對個別產品或公司實施新的全球關稅豁免。

白宮也指出，即使在達成協議期間，對等關稅仍將按計畫繼續實施。另外，美國對中國累計稅率 104% 的關稅自週三美東時間凌晨 12 時 01 分起實施。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比週二指出，川普政府推出的關稅比預期的更嚴厲。

儘管如此，瑞銀認為，如果股市進一步走弱，美國貨幣政策可能會發生變化，並認為標普從目前水準下跌 5-10% 就足以引發聯準會採取行動。

美股週二 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 320.01 點，或 0.84%，收 37,645.59 點。

那斯達克指數下跌 335.35 點，或 2.15%，收 15,267.91 點。

S&P 500 指數下跌 79.48 點，或 1.57%，收 4,982.77 點。

費城半導體指數下跌 132.00 點，或 3.57%，收 3,562.94 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 124.56 點，或 1.18%，收 10,389.48 點。

標普 11 大板塊哀鴻遍野，材料、非必需消費品與能源領跌，跌幅均超 2.48%。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王血染一片。Meta (META-US) 下跌 1.12%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.98%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.40%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.92%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.62%。

台股 ADR 普遍疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.24%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.16%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.58%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 續跌 4.98% 至每股 172.42 美元，連續四個交易日走低，蘋果盤中最高攀升至 190.34 美元，但因對中關稅消息遭受拋售。白宮透露：「川普總統相信我們有勞動力，有勞動力，有資源，可以將 iPhone 製造帶到美國。」

台積電 ADR (TSM-US) 收跌 3.28% 至每股 141.37 美元。台積電生產的晶片疑似遭華為導入作為 AI 伺服器晶片，恐面臨美國超過 10 億美元的罰款。

川普政府將 2026 年 Medicare Advantage 計畫 (聯邦醫療保險優勢計畫) 的費率大幅上調至 5.06%。醫療保健股週二攀升，聯合健康集團 (UNH-US) 大漲 5.41% 至每股 553.08 美元。

博通 (AVGO-US) 收高 1.23% 至每股 156.03 美元，此前該公司推出了一項高達 100 億美元的新庫藏股計畫，該計畫將持續到年底。

德國晶片製造商英飛凌 (Infineon) (IFNNY-US) 宣布，將斥資 25 億美元現金，收購邁威爾 (Marvell) (MRVL-US) 的汽車乙太網路業務，擴展自家微控制器 (MCU) 業務。兩家股價分別收跌 4.66% 和 1.90%。

華爾街分析

自 4 月 2 日美股收盤後，川普在白宮玫瑰園活動中公布關稅計畫以來，美股節節敗退。此後的四個交易日內，標普累計下跌 12.14%，道瓊挫 10.85%，那指損失 13.26%。

阿波羅首席全球經濟學家 Torsten Sløk 解析：「川普關稅可能會繼續嚴重擾亂科技貿易，部分原因是其產品的製造嚴重依賴全球供應鏈。」

盈透證券首席策略師 Steven Sosnick 稱：「只要有一點點好消息，人們就會蜂擁而至，因為 FOMO(害怕錯過) 永遠不會消失，一直都在，沒有人願意錯過漲勢。」

Sosnick 指出：「回顧歷史，人們會發現短期一些最大幅反彈都發生在熊市期間，因為波動性是雙向的。」