IDC：全球雲端基礎IT設備Q2營收年增逾48% 達154億美元

據 IDC 數據顯示,全球 2018 年第二季雲端基礎架構 IT 設備,像是伺服器、企業存儲和乙太網交換器等,供應商營收年增 48.4% 達到 154 億美元。IDC 同時也將 2018 年雲端基礎架構 IT 設備的總支出預測上調至 622 億美元,年增率達 31.1%。

公有雲 IT 基礎設備的季度支出在過去 3 年中翻了一倍,在 2018 年第二季度達到 109 億美元,年增率為 58.9%。在 2018 年,公有雲預期將佔整體雲端基礎 IT 設施支出的 68.2%,年增率為 36.9%。另一方面,私有雲 IT 基礎設備的支出在 2018 年第二季達到 46 億美元,年增率為 28.2%。據估計,2018 年私有雲將佔 IT 基礎設施總支出的 14.8%,年增率為 20.3%。

公有雲和私有雲的在第 2 季的總營收佔全球 IT 基礎設備支出總額的 48.5%,高於去年同期 43.5%,同時預期將在 2018 年佔全球 IT 基礎設備全年支出的 46.6%。預計在 2018 年,雲端計算相關技術領域的支出都呈現兩位數成長。投資在公有雲、私有雲的資金預期也將持續增加。

「隨著雲端基礎 IT 設備在總體支出中的占比持續攀升並達到 50%,雲端在 IT 設備產業中已成為常態。現今企業不僅要決定使用什麼樣的雲端資源,還要確定如何管理多個雲端資源,」IT 基礎架構和平台研究總監 Natalya Yezhkova 表示。 終端用戶如何利用多種雲端資源的能力,是雲端基礎 IT 設備進一步擴大的重要動能。」

幾乎所有地區的雲端基礎 IT 設備營收在 2Q18 皆有兩位數成長。亞太地區收營成長最快,年增率達 78.5%。其中,中國的雲端 IT 設備營收年增率高達 96.4%,而其他亞太地區則增長了 50.4%。其他地區包括拉丁美洲、美國和日本在 2Q18 的年增率分別為 47.4%、44.9% 和 35.8%。