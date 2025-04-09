蘋果去年從印度出口逾170億美元iPhone 成為製造新基地
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-09 02:30
彭博周二 (8 日) 報導，根據印度科技部長衛士納 (Ashwini Vaishnaw) 的說法，蘋果 (AAPL-US) 在 2024 財政年度從印度出口超過 1.5 兆印度盧比 (約合 170 億美元) 的 iPhone，顯示出蘋果在努力將製造業務從中國多元化的舉措。
蘋果在印度的出口成長顯著，這一趨勢反映了該公司在中國疫情封鎖期間，將部分製造業務轉移至印度的策略。印度的智慧手機出口總值也在今年上升，達到 2 兆盧比，較去年成長 54%。衛士納在新德里的一次簡報中表示，這顯示出印度在全球智慧手機製造中的地位不斷上升。
印度成為蘋果製造的重要基地
蘋果迅速在印度擴大生產，主要由於中國疫情封鎖措施對其最大 iPhone 工廠造成了嚴重影響。印度總理莫迪的製造業發展政策，促使該國成為全球重要的電子製造基地，並獲得了包括鴻海 / 富士康 (2317-TW) 和塔塔集團的支持，這些企業在印度設立了大量生產線。
美國貿易政策影響蘋果生產決策
美國總統川普對中國加徵關稅並威脅進一步提高關稅的背景下，蘋果將更多的生產轉向印度及東南亞國家。儘管如此，蘋果在短期內完全將生產線移出中國的可能性較低。據報導，蘋果已經開始為可能的關稅政策積累庫存，同時將更多在印度生產的設備推向美國市場。
長期依賴中國的供應鏈
儘管蘋果積極推動將製造業務多元化，但目前其大約 80% 的 iPhone 仍然來自中國。中國的強大供應鏈被認為是中國國家主席習近平在與川普談判時的信心來源之一，也是中國不斷展示強硬立場的關鍵因素。
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