蘋果去年從印度出口逾170億美元iPhone 成為製造新基地

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-09 02:30

‌



彭博周二 (8 日) 報導，根據印度科技部長衛士納 (Ashwini Vaishnaw) 的說法，蘋果 (AAPL-US) 在 2024 財政年度從印度出口超過 1.5 兆印度盧比 (約合 170 億美元) 的 iPhone，顯示出蘋果在努力將製造業務從中國多元化的舉措。

蘋果在印度的出口成長顯著，這一趨勢反映了該公司在中國疫情封鎖期間，將部分製造業務轉移至印度的策略。印度的智慧手機出口總值也在今年上升，達到 2 兆盧比，較去年成長 54%。衛士納在新德里的一次簡報中表示，這顯示出印度在全球智慧手機製造中的地位不斷上升。

‌



印度成為蘋果製造的重要基地

蘋果迅速在印度擴大生產，主要由於中國疫情封鎖措施對其最大 iPhone 工廠造成了嚴重影響。印度總理莫迪的製造業發展政策，促使該國成為全球重要的電子製造基地，並獲得了包括鴻海 / 富士康 (2317-TW) 和塔塔集團的支持，這些企業在印度設立了大量生產線。

美國貿易政策影響蘋果生產決策

美國總統川普對中國加徵關稅並威脅進一步提高關稅的背景下，蘋果將更多的生產轉向印度及東南亞國家。儘管如此，蘋果在短期內完全將生產線移出中國的可能性較低。據報導，蘋果已經開始為可能的關稅政策積累庫存，同時將更多在印度生產的設備推向美國市場。

長期依賴中國的供應鏈