新零售潮流推升 今年全球電子標籤出貨量1億片、年增18%

根據群智諮詢 (Sigmaintell) 預測資料顯示，今年全球 ESL(電子標籤) 出貨量將達 1 億片，年增 18%；群智諮詢認為，全球新零售潮流到來，在工廠、倉儲及企業管理智慧化趨勢下，ESL 顯示面板出貨增長是必然趨勢。

群智諮詢表示，ESL 電子標籤一般是由顯示模組，控制板及電池組成，代替傳統紙質標籤；除使用在無人超市、賣場、藥店等零售業之外，也適用智慧工廠及倉庫等，相較傳統紙質標籤，具有高效率、低錯誤率、低人力成本及高智慧化的優點，更適合新零售業的發展。

群智諮詢指出，因 ESL 使用場景特殊性要求，對顯示面板的要求更傾向超低功耗、超低成本、顯示效果穩定等，目前市場上主要有 4 種類型的 ESL 顯示技術，包括段碼式、雙穩態、Eink 及全反射式顯示面板。

從幾種技術類型的顯示效果對比來看，Eink 和全反射式最優，雙穩態居中，段碼式較弱；成本優勢方面則是段碼式最低，雙穩態居中，Eink 最貴。

群智諮詢指出，ESL 和紙質標籤在同樣的業態下競爭，兩者是替代關係，相較於紙質標籤，ESL 勢必無法繞開成本競爭，壓力可想而知。因此，ESL 整機廠面臨的是嚴峻的成本壓力。

群智諮詢認為，突破的方向是新的商業模式，除傳統的整機售賣方式外，ESL 整機廠可尋求新的商業模式，例如進行租賃及收取服務費的方式將整機投放到超市，商場等地。

群智諮詢表示，在新零售趨勢下，目前的線下零售還大有可為，全球 ESL 市場更是潛力無限，對面板行業，尤其是 a-Si 面板廠商來說無疑是一個新的機會。