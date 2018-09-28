股價底部暴漲逾50%，MI能源已到“物極必反”程度？

石油及天然氣生產商MI能源(01555-HK)9月26日在香港資本市場上賺足了眼球。在經歷了長達3年多的震盪下挫後，MI能源股價觸底暴力反彈，當日漲幅一度接近90%，最終收漲54.49%，穩坐港股漲幅排行榜第一名。

但相對於2015年最高點，截至9月25日，MI能源股價遭腰斬式暴跌近90%，市值蒸發超30億港元。

來源：同花順

此次大漲，MI能源深有“物極必反”之感。目前，MI能源真的已經壞到最差程度，以至於可以向相反方向轉化了嗎？下麵我們來探討一番。

連年虧損，負債率超100%

MI能源總部位於香港，成立於2001年，是一家專營石油天然氣勘探開發的公司，主要在中國、哈薩克斯坦和美國從事勘探、開發、生產及銷售石油和其他石油產品。

目前，MI能源在中國重點開發在中國的3個油田(大安、莫里青及南海專案)。此外，北美也是MI能源重要產油地，加拿大的麒麟能源Journey及美國的Condor均為集團帶來一定收益。

2011年，MI能源走上了人生巔峰。當年取得28.27億元(人民幣，下同)的營收，淨利潤達11億元，這也是MI能源首次淨利突破10億元的財政年度。但幸福太短暫，儘管2012年完成了對哈薩克斯坦公司Emir-OilLLC100%股權，澳洲公司SinoGas&EnergyLimited51%股權，以及美國葉岩油專案部分參與權益的收購，但因世界經濟復蘇之路依然坎坷，中國經濟增長的勢頭也有所減緩，而同時石油天然氣上游行業又普遍存在著成本上漲的壓力，MI能源2012年起業績開始大幅下滑，2015年更是產生了15億元的巨額虧損。直到目前，MI能源依然未能從虧損的困境中走出來。

數據來源：港交所

2016年起，MI能源虧損雖有所收窄，但虧損額仍是相當大。2018年上半年報看，對比行業里30間上市公司，MI能源虧損額僅次於大生農業金融(01103-HK)的11.36億元。此外，毛利率方面，MI能源連年下降，2018年上半年已降至51.3%，說明在激烈的市場競爭下，公司產品成本增加，盈利能力下降嚴重。

另外，在負債方面，MI能源可謂是“欠了一屁股債”。2018年上半年負債總額98.25億元，資產負債率高達109.83%，資不抵債狀況嚴重。高企的債務，也是MI能源近期通過2.5億美元出售加拿大虧損公司Maple Marathon及配售可換股債券等方式籌資的原因。

國內業務低迷，拓展海外油氣資產

2018年上半年，成功進入了北美天然氣領域的MI能源業績表面看出現大幅好轉：營收同比增長2.59倍至12億元，虧損收窄22.6%至5.2億元，油氣作業產量同比增加3.38倍至約1047萬桶當量，油氣淨產量同比增加8.11倍至約9290萬桶當量。 但財華社了解到，上半年營收大幅增長主要因為2017年下半年收購的一家位於加拿大阿爾伯塔省的油氣公司CQEnergyCanadaPartnership的100%合夥權益，以及原油價格的大幅回升，從而提升了公司銷售收入。

撇除去年收購的CQEnergyCanadaPartnership增加的7.893億元收益和原油價格的回升，其實MI能源2018年上半年收入並不高，估計不超過4億元，比2017年同期3.36億元或略有增加。這也證明了MI能源原有的業務(尤其是國內業務)仍然存在業績增長的瓶頸。

MI能源作為陸上獨立上游石油公司，其業務深受國內外原油行業影響。據國家發改委數據顯示，2018年上半年，國內原油產量9,430萬噸，比上年同期下降1.6%。國內原油產量的不景氣對MI能源原油銷量產生了較大影響。在中國業務方面，MI能源2018年上半年收益3.3億元，幾乎與上年同期持平；銷量為84萬桶，同比減少19萬桶。該減少主要由於MI能源於2017年出售了利雅得能源全部股份及大安的銷售量減少10萬桶或11.0%。

與此同時，MI能源通過處置海外資產，不斷整合海外業務佈局。2018年上半年，麒麟能源處置了位於加拿大阿爾伯塔省中部CarrotCreek及CynPem油田的油氣儲量及相關基礎設施，獲得的現金流為公司補充了大量營運資金，用以償還銀行借款。此外，鑒於加拿大天然氣價格大幅下降，MI能源處置了所持Journey能源公司全部股權。

MI能源是否過了低迷期？

業績有所好轉，股價反彈拉升，是否證明了MI能源已經過了低迷期？財華社認為，MI能源正在走出低迷期，但是將是非常困難的一個過程。

我們看到，MI能源通過及時且富有成效的行動調整業務結構。在原油價格回升之時，策略性的增加資本開支，支持老井增產以及新井的開發，快速增加原油產能。在調整的2018年全年計畫中，MI能源對麒麟能源的資本開發投資達5000萬元，遠高於中國陸地專案2000萬元的投資，以尋求在國際原油價格觸底反彈之時增加海外原油及天然氣產量，改善業績。

來源：港交所

但這又是一個非常困難的過程。近100億元的負債將是MI能源的重擔，2018年上半年營收也僅有12億元，遠不及負債額。現金流方面，2018年上半年主要現金來源為經營活動產生的現金流量，經營活動所得現金淨額為4.857億元，投資活動所用現金淨額為2.987億元，融資活動所得現金淨額為8.974億元，以及外幣換算收益為6450萬元，令現金及現金等價物較截至2017年12月31日的現金結餘1.322億元錄得4860億元的淨減少。

負債高企，現金流過低，資金問題在未來將繼續影響MI能源的資本開支及業務佈局。不排除未來MI能源會再次出售資產以解決債務及生產經營活動所需資金的問題。

因此，此次股價的暴力反彈，更多是因為股價底部有反彈需求以及近期出售加拿大虧損資產帶來的影響。中長期看，MI能源仍需解決債務及業務上的難題，股價才有亮眼的表現。