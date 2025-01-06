歐洲天然氣儲備以7年來最快速度減少 高盛：天然氣價格有上漲風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-06 19:35

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根據彭博周一 (6 日) 報導，由於歐洲寒冷天氣增加供暖需求，天然氣儲備消耗速度比過去 7 年來任何時候都還要快，而且該區本周氣溫可能再下探。高盛分析師警告，相比過境運輸中斷，天然氣庫存因寒流快速消耗，價格面臨「重大上漲風險」。

歐元區的天然氣庫存輛目前略高於 70%，雖然低於去年同期的 86%，不過尚未出現立即的短缺風險，然而飛快的消耗速度可能在下一個供暖季節之前面臨挑戰，而且還可能影響價格。

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根據彭博彙編的歐洲天然氣基礎設施數據，庫存水準已從峰值下滑 25 個百分點，這是自 2018 年以來最大降幅。

高盛 (GS-US) 天然氣研究主管 Samantha Dart 在一份報告中表示，雖然本周天然氣的焦點是俄羅斯透過烏克蘭對歐洲的天然氣過境輸送停止，但目前預測的未來兩周比平均氣溫更低 (比十年平均低 4°C 以上)，才是今年冬天歐洲西北部地區天然氣基本面收緊的主要驅動因素，同時 12 月觀察到的低風電產量和挪威產量中斷也起到了推波助瀾的作用。

高盛預估，在目前預測的寒冷天氣情境下，將讓 1 月西北歐的天然氣需求增加超過 1 億立方公尺 / 天。而未來幾個月荷蘭 TTF 天然氣價格將上漲至 63 至 84 歐元 / 兆瓦時 (EUR/MWh) 的範圍，遠高於在平均天氣條件下 40 歐元 / 兆瓦時的基本情境。

歐洲西北部大部分地區的天氣變得更冷，隨著暖氣用天然氣的增加，未來幾天庫存可能會進一步下降。歐洲也越來越容易受到市場波動的影響，因為它依賴全球液化天然氣 (LNG) 來彌補俄羅斯途經烏克蘭的天然氣管線中斷所造成的短缺。

主要供應商的意外中斷可能會影響該地區脆弱的平衡，引發價格波動。另一方面，挪威 Hammerfest 液化天然氣工廠因壓縮機故障，已停止運作至 1 月 9 日。

報導指出，天然氣價格上周大漲 4%，接近 14 個月以來新高，市場正在努力應對庫存下降和供應趨緊的問題。