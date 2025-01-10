〈能源盤後〉原油走高 Brent本周走漲 WTI周線仍小降
鉅亨網編譯許家華 2025-01-10 07:03
原油期貨周四 (9 日) 上漲，受需求前景樂觀情緒的推動，Brent 原油價格本周走高，但 WTI 原油本周仍小幅走低，前一天下跌逾 1%，因為上周美國石油產品庫存增加，超過了原油供應下降帶來的支撐。
能源商品價格
市場驅動力
SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示：「石油價格仍然主要受需求驅動。」
「支撐力道似乎來對今年美國經濟好轉的預期，以及中國刺激政策可望提振中國需求的預期。」
原油期貨在前三個交易日中有兩個交易日下跌，周四上漲，本周小幅走高。周二油價收在去年十月以來的最高水準。
美國能源資訊署 (EIA) 周三表示，截至 1 月 3 日當周，美國原油供應量下降 100 萬桶，但汽油庫存增加 630 萬桶，餾分油（包括柴油和暖氣油）庫存增加 610 萬桶，原油價格當日收盤走低。
儘管如此，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存仍為 2000 萬桶，上周減少了 250 萬桶。蜂鳥資本 (Hummingbird Capital) 管理合夥人 Matt Polyak 表示：「未來八周如果也按照這個速度下降，將導致庫存觸底。」
同時，他稱，今年全球石油需求預期增加約 150 萬桶 / 日，「主要驅動因素是印度的成長、美國的成長以及中國需求復甦的步伐」。
XS.com 高級市場分析師 Rania Gule 表示，石油市場正處於關鍵的十字路口。 「一方面，人們持續擔心全球經濟放緩和美元走強。另一方面，地緣政治風險和庫存下降為價格提供了強勁支撐。」
「原油的未來走勢在很大程度上取決於這些因素的平衡，因此投資者必須密切關注 OPEC + 和聯準會未來的發展」Gule 說。
天然氣期貨周四收盤走高，延續了本周的漲勢。EA 周三公布天然氣供應報告，因周四是美國前總統吉米卡特的全國哀悼日，所以較往常公布日提早一天。
報告顯示，截至 1 月 3 日當周，天然氣供應量減少了 400 億立方英呎。
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