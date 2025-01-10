〈CES 2025〉AI PC銷量不如預期？黃仁勳遭犀利提問 聯想高層也回應了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-10 07:42

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「輝達 (NVDA-US) 發布了 AI PC 相關產品，但這類產品 2024 年的銷量並未如預期般大幅增長，輝達是應該積極推動普及還是考慮終止相關項目？是什麼因素阻礙了 AI PC 廣泛採用？」

在 CES（全球消費電子展）發表「炸場」演講一天後，輝達執行長黃仁勳在接受媒體採訪時被問到的第一個問題就是 AI PC。

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黃仁勳回答，這是因為人工智慧（AI）起源於雲端，且主要是為雲端設計。「儘管如此，我們依然認為存在設計師、軟體工程師、創意人員以及熱愛在個人電腦上開發 AI 的愛好者群體。」

作為佔據全球 PC 市場最大份額並且力推 AI PC 的企業，聯想 (03396-HK) 如何看待 PC 市場的增長問題？

在 CES 上，當被記者問起黃仁勳對 AI PC 不如預期的看法時，聯想集團執行副總裁、智能設備業務集團總裁 Luca Rossi 做了隔空回應。

據《第一財經》周四（9 日）報導，他表示，數據顯示，2024 年 PC 市場的確相對平穩，與前一年相比基本持平。「從這一點來看，你可以認同黃仁勳的說法，即去年的市場確實沒有增長。」

但是，他對此並不太擔憂，因為 2024 年相關技術已經準備就緒，預計 2025 年和 2026 年 PC 市場將會實現增長。

他給出的理由包括：Windows 11 或 Windows 10 的生命周期將在 2025 年 10 月結束，這必然會帶來大量設備更換需求；同時，新冠肺炎疫情帶來的行動辦公、學習等需求的設備，今年正好迎來更換周期。此外，當用戶更換電腦時，出於對未來的考慮，AI PC 也有催化作用 。

「因此，我認為 AI PC 並不是『是否會發展』的問題，而是『何時全面普及』的問題。」Luca 說。

他預計，AI PC 普及率將在未來兩到三年內達到 40%-50%，甚至高達 80%。未來每一台 PC 都會成為 AI PC。

廠商如何實現 AI PC 這一目標？顯然不是通過價格戰，而是需要更多創新。

但目前說服用戶更換 AI PC 的挑戰還有不少，例如價格因素、AI 技術的成熟度、還不夠豐富的 AI 生態等等。

AI PC 殺手級應用尚未出現，甚至有人提出質疑：AI PC 到底是不是偽需求？

Luca 笑了笑，否認了「偽需求」的說法，因為 AI PC 和 AI 手機能賦予人類「超級能力」。