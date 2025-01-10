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AI眼鏡技術成長水道渠成，台廠受惠股如何把握？

摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2025-01-10 08:10

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AI眼鏡技術成長水道渠成，台廠受惠股如何把握？ (圖:shutterstock)

AI、AR 眼鏡各大科技廠都有想布局，包括 Meta、Google、小米、蘋果、宏達電 (2498-TW) 等，當然智慧眼鏡這題材很早就有，但一直都因為技術還有成本因素，沒辦法大幅打進廣大一般消費者市場，隨著輝達董事長黃仁勳在 1/2 發表一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的 AR 眼鏡專利，正式向市場宣告，輝達也踏入 AR 眼鏡市場，這項技術能讓 AR 眼鏡沉浸體驗更速而且更輕巧，對於提高消費者接受度是一大助力。

去年 AI 眼鏡全球出貨量約 300 萬副，今年有望成長到 1 千萬副，雖然跟智慧手機每年數億出貨量相比，只是小巫見大巫，但 AI 眼鏡看的是未來成長潛力，畢竟眼鏡這東西，是很小的物品，具有方便性，而且使用眼鏡的人口也多，如果 AI 眼鏡擁有強大的功能，隨著技術成長，價格更親民，潛力難以估計。這麼大的市場，想必也將迎來台廠各家角逐這塊大餅。


騰輝電子 - KY(6672-TW)連續 3 天暴漲突破 200 日線，可先等待回測年線支撐。GIS-KY(6456-TW)位階比較低檔，有機會先往 200 日線挑戰。達邁 (3645-TW) 連續創高短線過熱，先觀察 5 日線支撐機會。富采 (3714-TW)、宏達電都在 200 日線附近整理，位階仍算低檔。鴻海(2317-TW) 這邊有機會形成波段底部。驊訊 (6237-TW)、英濟(3294-TW) 雖然開高走低但並沒有明顯轉弱，續強機會仍大。興能高 (6558-TW) 突破前高強勢，短線仍要等待回測機會比較好。采鈺 (6789-TW) 將要回測 10 日線支撐。億光 (2393-TW) 季線關卡要先守住。錼創科技 - KY 創 (6854-TW) 壓回仍算有買盤，觀察短線轉強機會。宏齊 (6168-TW) 開高走低拉回，位階算低檔。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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