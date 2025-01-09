〈能源盤後〉美原油供應雖連7周下降 但成品油庫存大增 油價走跌

鉅亨網編譯許家華 2025-01-09 06:04

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周三 (8 日) 原油期貨價格收低，此前美國能源資訊局(EIA) 公布上周商業原油庫存連續第七週下降，但汽油和餾分油庫存分別攀升逾 600 萬桶。

能源商品價格

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2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 93 美分或近 1.3%，收每桶 73.32 美元，盤中在小幅下跌和上漲之間搖擺不定。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 89 美分或 1.2%，收每桶 76.16 美元。

2 月交割汽油期貨價格下跌 0.8%，至每加侖 2.01 美元。

2 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.35 美元。

2 月交割天然氣價格上漲 5.9%，收每百萬 Btu 3.65 美元，收復前一日 6.1% 跌幅的一部分。

供應數據

EIA 周三公布，上周 (1/3 止) 美國商業原油供應量減少 100 萬桶，即原油庫存已連續七周下降。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，美國「原油庫存小幅下降，因為出口下降抵消了煉油活動持續走強的影響，有助於控制原油庫存下降」。

根據標普全球商品洞察的調查，分析師平均預期上周原油庫存增加 10 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存減少 402 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應增加 630 萬桶，餾分油供應增加 610 萬桶。根據《華爾街日報》調查，分析師本預期汽油庫存預計增加 270 萬桶，餾分油庫存增加 230 萬桶。

EIA 指出，最近一周美國石油產量減少 1 萬桶，至 1356 萬桶 / 日，而俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存減少 250 萬桶，至 2000 萬桶。

Smith 表示，因煉油活動強勁，所以石油產品產量大幅增加。

但未來幾周煉油廠增加維護作業，應該會「帶動原油庫存重新增加」。就目前而言，「市場焦點仍放在石油產品的大幅增加和庫欣庫存水準上。」

同時，汽油需求量上升，EIA 數據顯示，上周汽油總供應量（反映需求量）為 848.1 萬桶 / 日，高於前一周的 816.8 萬桶 / 日。

其他市場驅動力

City Index 和 Forex.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，除了庫存報告之外，今年的原油前景「遠非樂觀」。價格陷入了「拉鋸戰」之中，一方面是中國不斷發展的經濟戰略與地緣政治緊張局勢，另一方面是美國川普總統恐不利油價的能源政策，再加上石油輸出國組織 (OPEC) 打算取消供應限制（另一個利空因素），以及全球正加速轉向清潔能源。

Brent 和 WTI 原油周二收在 3 個月高點附近，部分係因報告指出石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 上月原油產量下降。

《彭博社》周二報導指出，俄羅斯能源部的數據顯示，該國 12 月原油每日產量為 897.1 萬桶，比其承諾少 7000 桶。同日《路透社》調查發現，OPEC 成員國 12 月原油每日產量為 2646 萬桶，較 11 月下降了 5 萬桶。

另外，路透社調查顯示，伊朗 12 月石油產量下降，沙烏地阿美 (Aramco) 表示將於下個月調高針對亞洲買家的油價。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，沙烏地阿拉伯的舉動表明，沙烏地阿美的實體交易者預計，中國受經濟刺激效應影響，市場狀況將趨緊。「供應趨緊和需求增加是油價上漲的典型因素。」

其他能源領域，天然氣期貨價格收復了周二的大部分失地，此前 EIA 公佈的數據顯示，上周天然氣供應量下降程度符合市場預期。

由於周四是美國前總統吉米卡特的全國哀悼日，因此 EIA 較平常提前一日公布天然氣供應數據。