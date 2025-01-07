〈能源盤後〉連漲5日後 市場獲利了結 油價小跌

鉅亨網編譯許家華 2025-01-07 06:29

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原油期貨價格周一 (6 日) 收跌，係因連續 5 個交易日上漲後，市場對中國進一步經濟刺激的希望以及中東原油需求強勁的跡象也未能支撐油價。

天然氣期貨價格上漲，係因天氣預報氣溫嚴寒，天然氣需求可望獲提振，且其產量可能減少。

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能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 40 美分或 0.5%，收每桶 73.56 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 21 美分或 0.3%，收每桶 76.30 美元。

2 月交割汽油期貨價格下跌 0.9%，至每加侖 2.04 美元。

2 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.36 美元。

2 月交割天然氣價格大漲 9.5%，收每百萬 Btu 3.67 美元。

市場驅動力

根據能源資訊局的數據，截至 12 月 27 日當周，俄克拉荷馬州庫欣紐約商業交易所交割中心的原油庫存為 2250 萬桶。

Hummingbird Capital 執行合夥人 Matt Polyak 示，這是 5 年來的最低水準，同時也指出，不包括戰略石油儲備的美國原油庫存處於 5 年來的最低水準，為 4.16 億桶，並且「已接近底部」，因此油價在連續五個交易日上漲後周一收低，係「近期在技術水準附近出現獲利了結」。

StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 認為，隨著美國庫存持續耗盡以及對需求的樂觀情緒持續增加，過去幾天已見顯著的強勢。同時，中東等級原油近日漲價，係因俄羅斯和伊朗的原油「更加稀少」，更多亞洲買家轉向中東原油。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 周一報告指出，中東現貨市場走強可以從 Brent / 杜拜價差中看出，該價差最近已跌至負值。價差的變動意味著杜拜原油基準的交易價格高於 Brent 原油。

ING 策略師表示，「有跡象表明，在對俄羅斯和伊朗實施更廣泛制裁的情況下，亞洲買家一直在尋找其他中東等級的石油。」他們指出，人們也擔心即將上任的川普政府對伊朗的鷹派態度。然而，若執行更嚴厲的制裁雖將收緊市場，但也會提供 OPEC + 提高產量的機會。

沙烏地阿美公司 (Saudi Aramco) 將 2 月輸至亞洲的輕原油官方售價提高 60 美分，至高於阿曼 / 杜拜原油基準價格 1.50 美元。Polyak 指出，「這持續表明原油市場的實際緊張狀況。」