「AI+教育」第一股流利說赴美IPO 最高漲32%後跌向發行價

由 AI 驅動的中國線上英語教育平台流利說，於 9 月 27 日（周四）在紐交所上市，交易代碼為 LAIX，IPO 發行價定為 12.50 美元 / ADS，是發行區間 11.50-13.50 美元的中段，計劃融資 7200 萬美元，市值約 6 億美元。

流利說開盤價為 16 美元，較 IPO 定價高出 28%，開盤後立即觸及日高 16.50 美元，代表日內最大漲幅 32%。該股觸及日高後一路向下，最終收漲 1.2%，報收日低 12.65 美元，也接近發行價，盤後微漲 0.3%。

據新浪財經統計，流利說計劃發行 575 萬股美國存托股票（ADS），每股 ADS 股份代表 1 股 A 類普通股。按發行後總股本 47,952,231 股計算，累計募集資金達 7190 萬美元。本次 IPO 承銷商為摩根士丹利和高盛，此番上市令流利說成為國內「AI + 教育」第一股，也是今年繼尚德機構、精銳教育、朴新教育、安博教育後的第 5 家美股教育上市公司。

報導特意指出，流利說此次上市，沒有一家現有投資人出售任何所持股份，GGV 紀源資本和 CMC 還下單購買了新的股份，或共計 2000 萬美元。流利說創始人兼 CEO 王翌表示，感謝全球用戶的支持、信任與喜愛，也感謝一路走來支持的 IDG、GGV、心元資本、摯信資本、赫斯特資本、CMC、雙湖資本。

2018 年 8 月 31 日美國證監會 SEC 發布的招股書顯示，流利說 2016 年和 2017 年的營收分別為 1233 萬元和 1.65 億元人民幣（約 2544 萬美元）；2018 年上半年（截至 6 月 30 日）營收 2.32 億元（約 3510 萬美元），上年同期為 4006 萬元人民幣，代表年增率增幅高達近 6 倍。

不過 2012 年在上海成立的流利說尚未實現盈利。招股書顯示，2016 年和 2017 年公司營運利潤分別為 - 8247 萬元和 - 2.48 億元（約 - 3814 萬美元）；2018 年上半年營運利潤為 - 1.69 億元（約 - 2565 萬美元），上年同期為 - 7159 萬元，代表年增率營運虧損額度翻倍。

此外，流利說在 2016 年和 2017 年的凈虧損分別為 8916 萬元和 2.42 億元（約 3731 萬美元），2018 年上半年凈虧損為 1.82 億元（約 2754 萬美元），上年同期凈虧損 6726 萬元。文件稱，造成流利說虧損主要原因是銷售與市場費用比較高，2017 年銷售與市場費用為 2.83 億元（約 4350 萬美元），2018 年上半年為 2.59 億元（約 3926 萬美元）。

截至 2018 年 6 月底，流利說在中國和全球擁有 8380 萬累計註冊用戶，其中付費用戶約有約有 101.61 萬。

流利說擁有完善的中國人英語語音數據庫，並自主研發了英語口語和寫作自動評測引擎。創始人兼 CEO 王翌為普斯林頓大學計算機博士、前 Google 總部產品經理。2012 年，王翌與胡哲人、林暉共同創立了流利說。目前定位是一家以人工智慧驅動的教育科技公司，致力於用 AI 技術和大數據提升學習效率，實現教育的個性化和公平性。旗下產品包括英語流利說、懂你英語、雅思流利說。

流利說 2015 年完成數千萬美元 B 輪融資，由赫斯特 Hearst Ventures、GGV、IDG 資本等投資，2016 年 7 月，在客戶端推出基於人工智慧算法定製化交互課程。2017 年 7 月，流利說完成 C 輪融資，融資金額近億美元，由華人文化產業投資基金（簡稱 CMC）、雙湖資本領投，摯信資本、IDG 資本、GGV 等跟投。

IPO 前，王翌持股為 27.9%，為最大股東；IDG 和 Trustbridge Partners V, L.P. 均持股 13.4%，並列為第二大股東；Muang Holdings Ltd 持股為 11.9%，為第四大股東；GGV 持股為 11.7%；Ulingo Holdings Ltd. 持股為 6.9%；CMC Lullaby Holdings Limited 持股為 6.3%。

新浪援引雷帝網稱，IPO 之後，王翌持股為 24.5%，仍為最大股東，擁有 52.2% 的投票權；IDG 和 Trustbridge Partners V, L.P. 均持股 11.8%，仍並列為第二大股東；Muang Holdings Ltd 持股為 10.4%，為第四大股東；GGV 持股為 10.3%；Ulingo Holdings Ltd．持股為 6.1%；CMC Lullaby HoldingsLimited 持股為 5.5%。

《證券日報》在流利說 IPO 開盤前夕撰文稱，從 2012 年成立至今，短短六年時間，用戶數「應該說還不錯」。用戶數和最時髦的 AI 成了流利說在資本市場上講故事的重點，但如何留存用戶成難題：

記者獲悉，曾經在今年 8 月份闢謠稱沒有上市計劃的英語流利說，這次準備在 9 月 27 日正式登陸美股市場，而擬融資額也從之前的 3 億美元調低至 1 億美元。不過，從財務數據來看，公司虧損額一直在走高，有英語流利說學員在與記者交流時表示，該軟體為了吸引留存用戶主打「返學費」，不過，自己在實際每日打卡學習的過程中，卻並未獲得如宣傳中說的返學費，這讓其有被騙的感覺。

公開資料顯示，2014 年到 2016 年成人外語的投資額從 10.5 億元直線下降至 3 億元，足以可見，儘管教育市場前景很好，但是資本市場對成人外語教育市場並不是十分看好。受眾主要定位於成年人的英語流利說，想繼續留住用戶，並且在同行中殺出自己的一片天地似乎也很「壓力山大」。

王翌在上市現場接受多家媒體遠程採訪時稱，「分分鐘可以盈利，但目前這不是正確的選擇」，雖然公司上市前持續虧損，但毛利高達 76%：

「我覺得任何一個偉大的公司，在發展的初期都會有一段時間，需要很大的投入。沒有哪個帶來變革的偉大產品是唾手可得的。我們要着眼長遠，該做的戰略投入一定要做。」