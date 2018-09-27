〈Fed八度升息〉元大談投資策略 看好美股、短天期美公債及投資等級公司債

聯準會一如市場預期升息一碼至 2.0%-2.25%，今年升息已來到第 3 度，根據最新利率點陣圖預估，今年還會再升息 1 次，明後年的升息次數預計分別為 3 次和 1 次，表達持續升息的展望。另外，此次會後市場最關注的焦點，莫過於聯準會在會後聲明中刪除長期以來表述貨幣政策的「寬鬆」一詞，顯示出其認為現已接近中性利率標準。

元大 S&P500 ETF 經理人盧永祥認為，雖然 11 月美國期中選舉選情具不確定性，加上中美貿易戰仍為市場隱憂，在經濟基本面呈強勁、減稅政策實行以及企業營收穩定等利多加持下，美股仍具投資價值，標普 500 是布局美股的好選擇。

元大美債 ETF 經理人周宜縉表示，聯準會對美國經濟表示樂觀，並上調今明 2 年的經濟成長率。因聯準會升息次數與通膨預期不變，加上升息事件多已反映在價格上，美國公債殖利率大幅彈升機率不高。然而目前仍屬升息區間，建議投資布局受升息影響較小的中短天期公債及投資等級公債。

元大美元指數基金經理人黃議玄說明，歐元區與英國近來出現不錯的利多消息，除了歐元區消費者物價指數 (CPI) 上升接近目標，英國也有打破脫歐僵局，續留歐盟的可能，進而帶動英鎊和歐元上漲。歐元區經濟數據的好表現，使得市場預期歐央行 (ECB) 與英央行 (BOE) 可能採升息姿態，將導致美指承受較大壓力。因此建議投資人多關注各大央行動向，多空操作美指 ETF。