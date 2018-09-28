新款Apple Watch突破性功能 觀望科技巨頭醫療佈局

蘋果公司 (AAPL-US) 於近期舉行的發布會中，發表了新款 Iphone X 與新款智能手錶 Apple Watch Series 4，新一代 Apple Watch 以能監測心率和展示心電圖，並且在緊急情況下發送位置訊息等突破性功能，向全世界證明科技巨頭正在重塑整個醫療產業。

在個人健康領域部分，蘋果也已經開始推動其行動裝置在健康追蹤和醫療研究方面的應用，近期更開發出將自家裝置連接醫院病歷系統的新功能。

醫療市場約佔美國經濟市場產出 18% 左右，互聯網經濟蓬勃發展之下，仍依賴傳統工具的醫療市場因此成了科技巨獸爭相搶奪的新興領地，這些科技公司正以驚人的速度前進。

亞馬遜 (AMZN-US) 今年以 10 億美元的價格收購了線上藥局 Pillpack，該公司在全美 50 州擁有販售藥品的執照，加上亞馬遜既有的龐大客戶基礎和物流能力，兩者合併後在市場的競爭實力不容小覷。

此外，該公司的雲端計算部門為紙本病歷轉換為電子病歷提供大量工具，幫助研究人員快速存儲與分析巨量數據，更大大降低了實驗成本。

Google(GOOGL-US) 母公司 Alphabet 旗下擁有兩家聚焦於健康的公司，分別為 Calica 和 Verily，分別致力於研究衰老過程，以及研究收集和使用健康數據的有效方法。

微軟 (MSFT-US) 將機器學習 (Machine Learning) 應用於檢測癌症及潛在致命疾病，並將雲端計算服務運用於兒童醫院的遺傳分析計算。

將雲端計算運用與人工智慧服務結合，為大眾提供更加個性化的醫療服務已成趨勢，科技巨頭的積極佈局與市場的源源需求，將使傳統醫療產業與科技產業間的關係更加密不可分。