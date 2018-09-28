貝佐斯新創公司贏得ULA訂單 打入美國防部衛星發射市場

亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 經營的新創公司藍色起源 (Blue Origin) 週四 (27 日) 贏得聯合發射聯盟 (ULA) 火箭引擎訂單，擊敗了對手 Aerojet Rocketdyne Holdings 。

週四 (27 日) 藍色起源贏得了聯合發射聯盟引擎訂單，該公司的大型火箭引擎 BE-4 雀屏中選，成為聯合發射聯盟瓦肯火箭 (Vulcan rocket) 的引擎動力來源，也宣告終結俄羅斯製造的 RD-180 引擎的使用。

9 月聯合發射聯盟發射 ICESat-2 衛星。(圖：AFP)

波音 (BA-US) 與洛克希德馬丁 (LMT-US) 合資創立的聯合發射聯盟，長期為美國五角大廈提供火箭。藍色起源贏得聯合發射聯盟長期訂單，也意味著貝佐斯成功打入了美國國防部衛星發射市場，並讓藍色起源最終成為主要的五角大廈供應商。

藍色起源執行長 Bob Smith 表示，我們很開心能加入聯合發射聯盟團隊及其任務。

藍色起源幾乎完全使用自家資金來研發 BE-4 引擎，貝佐斯表示，他每年投入 10 億美元的個人財富到藍色起源。

除了發射衛星的相關事業外，貝佐斯還致力於發展太空旅遊，目標將人類帶到外太空遙遠的星球。

貝佐斯在 2017 年曾表示，未來願景是人們在外太空定居與工作，我們需要一個太空文明。

航太業務的競爭正在美國劇烈升溫，亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬克斯，以及維京集團創辦人兼總裁布蘭森等企業家都鎖定新興的太空旅遊市場，積極投入讓首位乘客進入太空的競爭。