美股盤後─蘋果帶動科技股走高 S&P 500結束連四天跌勢

在蘋果股價上漲，並帶動科技股走高的支撑下，S&P 500 週四收高，結束了連續四天的跌勢。

蘋果股價上漲 2.1%，摩根大通銀行分析師給予該股票加碼評級，為利多。分析師預期，蘋果服務部門將強勁成長，該公司由硬體公司轉換為服務公司，速度較預期為快。



道瓊工業平均指數收高 54.65 點或 0.21% 至 26439.93。

Nasdaq 指數收高 51.60 點或 0.65% 至 8041.97。

S&P 500 指數收高 8.03 點或 0.28% 至 2914.00。

費城半導體指數收高 6.02 點或 0.45% 至 1357.87。

亞馬遜股價上漲 1.9%，Stifel 公司將該股價目標調高至 2525 美元，意即較週三收盤水準大幅高出近 30%。

臉書，Alphabet 與推特股價亦走高，拉抬了科技股與大盤。

投資人今日消化聯準會 (Fed) 最近的貨幣政策決議。週三，Fed 調高利率一碼，為今年第三度升息。Fed 並自政策聲明中，刪除了 "寬鬆" 措辭。

分析師說，Fed 的會後聲明顯示，他們將持續緩慢升息。

週三，美國股市收低。債券殖利率下降，拖累了銀行股。銀行股週四再度下跌，高盛與美國銀行股價均收低。Fed 週三公布會後聲明後，12 月升息的預期隨之升高。

美國與中國之間的貿易緊張持續升高。週三，川普總統指控中國有意干預 11 月的國會選舉。他並說，北京不希望共和黨表現良好。這促使中國政府立即反駁，表示中國不會干預其他國家的內政。

川普還抨擊加拿大在討論修改北美自由貿易協定 (NAFTA) 上，進展緩慢。川普並說，他近來拒絕了加拿大總理杜魯道的單獨會晤邀約。但杜魯道政府發言人說，並未要求會晤川普。