息魔逼近 利多香港銀行股 大盤調整後逢低進場

美國本周再召開利率會議，如無意外升息幾成定局，市場人士普遍認為「息魔」將臨香港，銀行有機會隨即調升最優惠房貸利率 (P)，在利差擴大下，有望利多本地銀行股，惟港股近期累升不少，或要待調整後才作吸納。

美國聯準會 (Fed) 將於美國時間週二、三召開利率會議，香港要在週四凌晨才知道結果。目前的利率期貨市場預期，Fed 在 9 月及 12 月，都近乎百分百升息，幅度為 0.25%。

美國自 2015 年底開始升息，至今已升息 7 次，令當地利率被推高至 2%，但香港銀行一直未跟進。在聯匯制度下，港美利差一直被拉開，導致香港資金外流到美元資產，也使港匯轉弱，多次觸及 7.85 弱方兌換保證，金管局被迫出手向市場賣美元、買港幣以穩匯價。

不過，本週美國若再升息，香港跟隨的機會甚大，因為資金過去持續流出香港下，香港銀行體系結餘現已跌破 800 億元大關。香港財政司司長陳茂波上週表示，美國升息幾無懸念，香港升息的機會也極高。近日港幣拆款利率 (Hibor) 已率先上升不少，1 個月 Hibor 本週一抽升至 2.17%，隔夜 Hibor 更抽升至近 4%，勢將令銀行資金成本增加，香港銀行本週升息的迫切性愈來愈大。

花旗日前發表報告指出，香港銀行會因為升息期的展開，使得淨利差持續擴大，花旗對香港銀行看高一線，首選股份為中銀 (2388-HK)，其次為恒生 (0011-HK) 及東亞 (0023-HK)；國際性銀行則較看好渣打 (2888-HK)，匯控 (0005-HK) 排名靠後。

野村亦估計，若香港利率每上調 0.25%，將可擴闊香港銀行淨利差 3 個點子。匯豐證券預期，當淨利差每增 5 點子，香港銀行股的收入可增加約 2%，對利率敏感的香港銀行都可受惠。

摩根士丹利指出，大型銀行資產收益率的增幅，將大於資金成本，料下半年的淨利息收益率會再有 8 至 10 個點子，相信大型銀行股股價會有理想表現。

大摩指，大型銀行的存款組合中，由於活期及儲蓄存款的比重較高，其資金成本也處較低水平，當貸款利率和投資孳息率上升時，淨利息收益率也會獲改善。近日因為 Hibor 上升，6 月香港銀行體系資金成本整體月增 16 點子至 62 點子，但不太倚重拆借的大型銀行，包括匯豐、恒生和中銀，資金成本升幅卻低於 16 點子，預期大型銀行在利差擴闊中最受惠。

事實上，香港金管局發表的《貨幣與金融穩定情況半年報告》指，上半年香港銀行的淨利差已年升 0.16 個百分點，升至 1.57%，大幅推高銀行的淨利息收入，至於反映整體港幣資金成本的綜合利率，就由 2017 年底的 0.38%，顯著上升 24 基點至今年 6 月底的 0.62%，但按歷史標準衡量，仍然處於低位。

耀才證券金融研究部總監植耀輝表示，Fed 升息已無懸念，市場亦已消化有關消息，相信一旦正式宣佈升息，反而有利港股的短期反彈。他指升息有利銀行股利差，且大型銀行防守能力較強，縱使港股近期走勢不穩，但業績好的本地銀行股料會吸引資金，加上多間本地銀行股具有增派股利的概念，料中長線會利多股價表現。

信誠證券聯席董事張智威則指出，本地銀行較不受外圍影響，他較看好恒生銀行 (0011-HK)，因其業績和股價都比其他銀行好。但他強調，恒生銀行今年累漲不少，建議該股調整至 100 日線 (約港幣 200 元) 才考慮吸納，目前不建議追高。至於另一檔本地銀行股東亞銀行 (0023-HK)，則有望落後補漲，股價回升至港幣 30 元以上。

匯控則由於其目前股息率達 5.8%，一旦股價再因中美貿易戰而調整，股息率有望升至 6%，他認為屆時可買入作中長線投資，但大前提是投資者不能太在意長期的股價波動。

香港最快本週迎來 12 個月首次升息，野村證券認為，現有房貸普遍以 Hibor 為基準利率，加最優惠利率 (P) 暫時影響不大，而且「市場需要連續升息 3 次，才會認真相信一個持續升息的週期已開始」。

香港房價自 2009 年以來輾轉上揚，市場對升息會否是房市轉捩點仍存分歧，摩根士丹利及花旗料下半年跌 5% 至 7%，惟摩根大通估計升 4% 至 5%。

野村香港地產研究部主管郭美珊則表示，由於週邊不明朗因素頗多，加上中國經濟走勢與流動性多寡對香港房市的重要性愈來愈高，都令市場更難窺看香港房市前景，香港的房市能見度不超過 3 年。