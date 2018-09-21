香港財爺：港9月隨美升息機會大 房市走跌風險高

美國將於 9 月 26 及 27 日一連 2 天召開利率會議，香港會否跟隨美國升息，成為目前仍在繳房貸的屋主最關注的問題，香港財政司司長陳茂波在越南接受訪問時表示，9 月美國升息似乎無懸念，香港跟隨升息的機會相當高。由於預期美升息行動將會持續，香港利率日後再往上調將是無可避免，加上未來數年房市供應量大增，走跌風險高。

陳茂波表示，自 2008 年金融海嘯以來，流入香港的資金高達港幣 1 兆元，市場資金充裕，加上低利率環境，助升資產價格。鑑於美國自 2015 年以來已合共升息 7 次，但香港的最優惠利率 (P) 卻一直維持不變，所以估計 9 月加 P 機會很高。由於港幣拆款利率 (Hibor) 已上升不少，銀行資金成本增加，貸房者負擔備感壓力。

不過，陳茂波目前不去猜測香港今年內會升息多少次，表示需視外圍變化去評估香港利率情況。

他表示，自 4 月以來香港流走約港幣 1000 億元，僅是過去 10 年流入資金的 10%，屬預期之內，認為是好事，可助利率正常化。過去數月資金流走主要由套利交易帶動，未見投機活動。他不排除再有資金流走，但認為毋須擔心，因仍有大量資金停泊在香港，本地銀行流動性充裕，高達港幣 4 兆元，而流動覆蓋比率為 150%，資本適足率則高達 19.1%，壓力測試亦顯示銀行體系穩健。

陳茂波指出，美元強勢、美國升息兼減稅，吸引資金回流美國，另據評級構機對中美貿易戰的評估，美國進口貨價格將有所提升，或會推高美國通膨，繼而影響美國升息的幅度和速度。

房市方面，陳前波指出，最近 2、3 週房市轉靜，房價指數亦反映房價輕微調整，認為房市下行風險高，因為若香港跟隨美國 9 月升息，將是香港 10 年來首次升息，目前看美國升息趨勢將會持續，香港利率日後無可避免再往上調；香港未來 3、4 年新房供應量將達 9.3 萬個單位，平均每年落成量為 2.06 萬個單位，較過去 5 年大增逾 60%，他提醒投資者謹慎。

中美貿易戰升級，陳茂波表示，按目前評估這次中美貿易衝突應會糾纏相當長時間，以美國前後共向 2500 億美元中國貨徵稅來看，涉及中國經香港轉口到美國的貨品，佔香港總出口約 3.5%，對香港今年 GDP 影響不足 1 個百分點，即使美國日後再向中國額外 2670 億美元貨品徵稅，香港受影響的出口佔比亦不過是 7%。