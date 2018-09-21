陳德霖：貿易戰對港經貿影響1-2季後浮現 若美升息港銀考慮跟進

香港金管局總裁陳德霖出席財資市場高峰會後表示，中美貿易戰對香港經濟及貿易影響預料在 1-2 季後浮現；若美國再上調利率，港銀會考慮升息；對於是否續任總裁，陳德霖「不作評論」，表示政府會出合適的安排。

陳德霖表示，關稅提升的措施實施不久，香港經濟及貿易數據暫時未見大影響，但預料 1、2 季後影響浮現。他指出，貿易關係緊張，已對金融市場、亞洲及新興市場造成影響，尤其股市及債市已有反映。

陳德霖說，自 2008 年以來流入香港的資金多達 1300 億美元，現已流走 10%，但仍有 90% 資金存在，加上考慮到銀行體系流動性及資本水平，相信香港有充足能力應付未來資金流走的影響。

美國聯準會 (Fed) 下週將召開利率會議，市場預期屆時將升息，香港銀行密切觀望。陳德霖表示，相信銀行會有自己的判斷。若美國再升息，香港利率跟隨上升，帶動銀行資金成本上升，銀行會考慮升息。

他指出，今年以來，銀行資金成本持續上升，尤其是 1 個港幣拆款利率，銀行也持續上調定期存款利率。

港幣流動性持續偏緊，香港銀行公會最新數據顯示，今 (21) 日港幣拆款利率 (Hibor) 全面走高，3 個月期、12 個月期港幣 Hibor 均創 2008 年 12 月以來新高。與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 走揚至 2.12518%。

圖：香港銀行公會

港股午後漲幅擴大，截止發稿，恒指大漲 1.73%，報 27954.32 點，直逼 28000 點大關；國企指數漲 2.48%，報 11059 點。

圖：新浪財經

陳德霖提到，美國今年處於升息周期，短期經濟形勢仍強勁，美元維持強勢，若這些形勢持續，新興市場將繼續受壓，但他表示，難以評論美元短期走勢。

港匯今大漲，港幣兌美元升破 7.80 關口，漲幅擴大至 0.5%，為 2003 年 9 月以來最大漲幅。

陳德霖任期將於明 (2019) 年 9 月屆滿，問到若獲邀請會否留任時，陳德霖表示「不作評論」，相信財政司司長會作出合適的安排。