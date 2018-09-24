〈存股族必看〉股息年年增 持股成本提早回本 10檔連3年配息成長股出列

存股族善用「配息穩定度」原則選股，已經成為近年在台股投資的顯學，在市場上，有些公司獲利穩定，能夠持續配發股利給投資人，特別是有些優質企業，除了配息穩定外，現金股利如果還能「年年增長」，不但存了股，還可讓持股成本提早回本。

分析師表示，想要投資股息年年成長股，可透過 3 個指標篩選，分別是現金股利連續 3 年成長、3 年平均殖利率大於 5%(戰勝大盤平均值)、最近 1 個月平均成交量大於 500 張 (過濾掉流動性過低股)，可選出有 10 檔現金股利年年增長股，分別為：榮成、光磊、晶采、中華、南亞、勝一、建準、中鼎、建鼎、台化。

分析師說明，長期持有現金股利成長的股票，可讓持股成本提早回本變成 0，假設以 100 萬元作為投入成本，若第 1 年股息收入為 5 萬，假設未來股利金額皆維持不變，那麼需要 20 年，本金 100 萬元才可以完全回收；但若現金股利能年年成長，回收期就縮短、少於 20 年，之後就等於是「零成本」在存股。

而且對投資人而言，長期持有這類型股票，除了可以獲取現金流賺股息，而且配息能逐年成長，代表公司有一定獲利水準、足夠的現金流量作為基礎，因此高風險的地雷股自然會被排除在外。

分析師也建議，另外可採「股利再投資」，即是把每年獲配的股利，再拿來買進原來持股的公司，若股價持續上升，就可像滾雪球一般、達到複利的效果。

分析師表示，追尋短期內股價翻倍的飆股，目的是為了賺取資本利得價差，然而，投資股利成長企業，本質比較像是參與公司成長，獲利的速率雖然比較慢，但也相對穩定。

不過分析師提醒，雖然選擇股利連 3 年成長的條件不失為存股的好方法，但即使是體質再好的公司，公司本身就算沒事，也難保產業會不會發生不可抗力的風險，因此建議建構投資組合時須分散產業，避免單股、或相同產業重壓。