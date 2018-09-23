〈觀察〉當網購旅遊成主流 旅行社逆勢開門市其實著墨另一塊市場

隨著消費行為明顯從線下轉至線上，國人即便出國旅遊也越來越習慣在網路自行訂購機票、住宿，或是直接上旅遊業者的網站訂購，不過，國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 並未放棄實體據點，甚至持續有新門市開出，而長榮航 (2618-TW) 直營的旅行社長汎旅運近期也進駐中壢開設最新據點，令人好奇，旅行社實體門市的銷售狀況和來客。

經實際了解，原來關鍵在於，藉由一對一的銷售窗口，消費者可藉此獲得更符合需求的服務，而業者則可藉此經營在地熟客、品牌力，至於業績是否能高出網路銷售，並非旅遊業者最大的考量點。

一般來說，35 歲以下的年輕族群和小資上班族，在旅遊行程的安排上，較多是以價格為主要考量，也比較願意花時間做比價。

然而，由於旅遊行程通常價格動輒上萬元，仍有不少家庭客群或中年以上的消費者，習慣到門市諮詢和付款，由於實體門市可提供專門諮詢人員，反而對於習慣在實體店面消費的客群而言，更加便利。

不單純只是熟齡族群經營，可看到雄獅全台直營門市多達 80 個，目的在藉此將服務觸角擴及以往接觸不到的客源，以在地化經營深入商圈和社區。

雄獅表示，雖無法說門市帶來多少的業績，但一定是處在獲利狀態才會繼續運營。

而長榮航直營的長汎旅運也積極在大型都會區布局，最新進軍中壢開全台第 6 家門市，也是在大桃園地區設立的首間門市，主打日式典雅風格，強調提供當地消費者高質感、有溫度的服務，一樣是鎖定在地化經營。

另外，可觀察到，除了直營式的門市，雄獅開放同業加盟的「旅天下」品牌，最新獲得智基 (6294-TW) 旗下樂旅國際加盟，並在台中大里展店，成為旅天下第 10 家加盟門市，由於中小旅行業者加入意願增，據雄獅的評估，明年可望倍增至 30 家。

不同於大型旅行社，中小型業者多半是靠著長年累積的口碑、以及在專精的旅遊市場深入經營，其在地人脈經營較大型業者更堅實，成為雄獅希望合作加盟的對象，可看到未來品牌大者恆大的局面，正逐漸成形。

另一方面，即便消費者多會上網搜尋旅遊商品的評價，並積極比價，但在龐大的市場中，旅行業者透過門市經營，反而可接觸到另一群消費力堅強但更重視窗口服務的客層，並成為較難以取代的另一個業績來源。