〈觀察〉智能家居含金量高 不只鴻海愛 更成中小企業轉型首選

互聯網時代即將來臨，市場看好智能家居將大放異彩，也成許多企業轉型的契機，像是鴻海 (2317-TW) 就透過子公司鴻騰六零八八精密，力拓智能家居通路，還有像是連接線材廠台端 (3432-TW)、被動元件廠天揚 (5345-TW) 都切入智慧家居相關應用拚轉型，均可望於今年底開始逐步發酵。

根據市場研調機構 Strategy Analytics 日前發布，「2018 年全球智能家居市場預測」中指出，今年全球智能家居包括設備，系統和服務消費支出總額將接近 960 億美元，且在未來 5 年的到 2023 年，年複合增長率為 10％，到 2023 年將增長至 1550 億美元。

其中估計中國大陸今年智能家居市場，將會超過千億元人民幣的規模，到 2020 年滲透率也將會上升至 0.5％，屆時中國智能家居整體產值將接近 3000 億元人民幣。

看好這股商機，除了大廠如鴻海，透過子公司鴻騰六零八八精密，斥資 8.66 億美元，收購美國貝爾金公司 (BelKin International) 分食大餅外，許多力求營運好轉的業者也對其寄與厚望。

台端先前的主力產品以卡類連接器為主，但隨卡類連接器遭整合，單一台使用的卡類連接器減少、產品單價下滑，因此公司轉型智能家居應用，主要應用全功能對講機、社區影像監看、安全防範對講機、智能鎖等。

此外，除了智能家居外，台端也切入支援快充連接器、陶瓷喇叭等，公司透露，目前三大產品線多數已試樣完成，今年第四可望季開始穩定小量出貨。

而原是被動元件廠的天揚，近幾年慢慢淡出被動元件的生產以及通路，因此這波被動元件缺貨大漲，並沒有實質反映在營運表現上，但公司設計開發的智慧電源控制系統已進入量產階段，也預計 10 月上旬將正式問世。

天揚所設計的智慧電源控制系統，主要利用 RF 無線射頻 (433MHz) 技術進行控制，藉由智慧遙控器發送 RF 訊號給各系列 RX 控制器，即可進行對電器產品開關進行控制。

觀察 2 家公司近月營收表現，台端 8 月營收 1177 萬元，月增近 4 成，雖年減近 2 成，但年衰退幅度為近一年單月最低，營運有回溫跡象；累計台端 1-8 月營收 8.13 億元，年減 47%。

至於天揚 8 月營收 166 萬，月增 3 成、年減 8 成，公司指出，目前智能電源控制系統已有客戶前來洽談，但目前真正貢獻營運時間點應落在今年底，同時原先電子零組件的銷售業務也將同時終止，累計天揚 1-8 月營收 1600 萬元，年減 7 成。