〈Q4產業前瞻〉BDI飆漲 散裝航運股價未見連動 而旺季才正要報到

近一個月來在波羅的海海峽型指數 (BCI) 指數大跌 46% 的衝擊下，波羅的海綜合指數 (BDI) 也回檔達 20%，事實上，第 3 季末起才是散裝航運的傳統旺季，第 4 季旺季航運業的獲利展望樂觀，包括裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 和正德 (2641-TW) 等皆可做為留意方向。

中航認為，近期海峽型船舶運價大幅回跌，應是短期修正拉回。

法人更看好，散裝正處在供需結構大幅好轉的復甦階段，至 2020 年需求成長都將大於供給成長，目前僅是復甦的開端。

儘管近來 BCI 指數重挫，若時間拉長到半年來看，漲幅仍逼近 60%，而 BDI 指數半年來也漲了 20%，不過，散裝航運的股價表現卻明顯落後，除了台航 (2617-TW)、中航半來以來漲幅約 17% 上下，慧洋漲 8%，事實上，裕民、正德仍跌了 4%、四維航 (5608-TW) 跌逾 11%，新興 (2605-TW) 更跌 13%。

過去散裝航商經歷了很長一段時間去調整供過於求的市況，法人認為，今年第 2 季起已看到供需結構正持續好轉，從近期出現淡季不淡情況可發現，產業結構性好轉有望長期持續，因此，BDI 雖有感反彈，也僅是復甦的開端。

從供給面來看，在新建船隻獲利報酬率不高，且新、舊船價差大之際，目前船商造新船並不積極，加上 2020 年後環保法規限制趨於嚴格，船隻拆解數量持續增加，供給過剩壓力勢必大減。

而在需求面上，中國正不斷加強基礎建設投資，將維持鐵礦砂一定需求，尤其目前貿易戰對散裝貨物而言並未見太大影響，使運價具有一定支撐。

整體來看，隨著供需結構轉好又逢第 4 季散裝旺季，近期漲多拉回的 BCI 指數可望再度盤堅向上，航商旺季獲利可期，法人認為，多家業者均不排除將創近年來的單季高峰。ㄒ