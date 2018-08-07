BDI揚升、航運用油需求旺 新加坡燃料油庫存降至9年低點

新加坡燃料油價格雖然在 7 月初小跌，但之後強漲至月底，8 月在高檔震盪。由於近期原油整體仍在高檔，而新加坡燃料油庫存降至 9 年低位，加上夏季需求旺盛、航運市場景氣度提高等原因，市場料將進一步提振船用燃料油需求。

依 8 月 6 日報價，FOB 新加坡高硫 380(Platts)8 月收盤為 443.46 美元 / 噸，9 月收盤為 435.04 美元 / 噸。

原油走高帶給燃料油成本支撐

燃料油價格首先受到原油價格影響，而近 2 個月，受到地緣政治問題影響，原油供給端出現較多不確定性，尤其問題聚焦在伊朗被制裁議題。此外，委內瑞拉、利比亞等國產量下降，也影響供應。

分析認為，結合月差結構以及資金層面來看，原油近月強勢已然不再，短期推漲動力不足，整體上維持高位振盪走勢，對下游燃料油市場也會繼續帶來成本支撐。

新加坡燃料油套利船貨吃緊

目前，亞太地區燃料油交易，基本上以新加坡普氏 MOPS 價格作為定價基準。近兩個月，新加坡套利貨持續吃緊，截至 8 月 1 日，東西套利價差升至 46 美元 / 噸，但由於夏季用燃料油發電需求較多，且中東需求旺盛，因此流向新加坡的套利船貨仍然較少。

7 月來自歐美市場的套利船貨約在 350 萬噸左右，低於正常情況的均值 500 萬噸；而中東也因本地需求強勁影響，套利船貨較平時減少 100 萬噸。市場預計，在 9 月之後會有所改善，套利價差也有望修復。

BDI 指數攀升及季節性因素

船用燃料油的需求主要受航運市場影響，而 BDI 指數 (波羅的海乾散貨指數) 持續攀升，說明航運市場景氣度逐步提升，對應的船用燃料油需求也受到階段性提振。

此外，從季節性來看，夏季很多國家使用燃料油發電，尤其是近期中東地區需求旺盛，接導致新加坡燃料油庫存下滑。截至 8 月 1 日當週，新加坡燃料油庫存降至 1479.9 萬桶，月減 40 萬桶，創近 9 年來新低，較近 5 年均值低 36%。