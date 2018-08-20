〈航運股新兵報到〉三大利多湧現 下半年獲利反彈可期 有望搭離岸風電商機

國內唯一具港口垂直整合性物流服務商建新國際 (8367-TW) 預計於 9 月中旬掛牌上市，儘管建新去年和今年上半年獲利衰退，不過，建新總經理陳彥銘強調，獲利已連 3 季轉好，展望下半年，可看到 3 大營運動能，包括主要銅土散雜貨裝卸需求回穩、廢鐵強勁成長均可望推動裝卸業務，再加上轉投資安順裝卸轉盈後持續挹注，業績正處在反彈的樂觀態勢。

建新過去 2 年稅後純益分別為 1.68 億元、1.33 億元，今年上半年 0.61 億元，每股純益 (EPS) 分別來到 2.4 元、1.86 元和 0.83 元，其中，第 2 季毛利率較去年同期下滑約 4 個百分點至 30.12%，導致獲利表現衰退，陳彥銘對此說明，主要是因上半年銅土貨量不如預期致毛利衰退，所幸下半年已明顯見復甦，預期今年銅土貨量將不亞於去年。

另一方面，廢鐵前 7 月貨量已達去年全年水準，預料今年繼續穩健成長，成為另一大成長動能之一。

展望後市，陳彥銘說明，資本支出已集中在過去 2 年投入，包括增加貨櫃場、建置環保機具和倉庫，未來的資本支出會減少，資本支出後續將用來汰舊換新、並落實法規需求。

另外，建新也可望搭上離岸風電衍生的物流商機，由於台中港將作為彰化離岸風場主要的機件裝卸、組裝風機和儲存維運組件的主要作業基地，未來相關接單可期。

陳彥銘指出，台中港務公司已有 21 公頃土地標案提供予風電廠商投標，預料最快明年將開始有看到風電周邊物流需求，目前已對一些風電廠商報價。