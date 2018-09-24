〈台股風向球〉三大觀察指標偏多 資金回頭抱電子股契機浮現

台股加權指數上周五 (21 日) 見到久違的多頭攻擊力，終場大漲 141 點並收在全日最高點 10972.41 點，使周線上漲 104.27 點，成功終結連 2 黑，法人指出，此波攻擊是由電子股強彈帶動，在陸股走揚、美股道瓊指數續創高，加上新台幣偏強的激勵下，多方氣勢轉強，不排除日前湧入大型非電防禦股的資金將轉出，轉而回補跌深電子股，特別可留意蘋概相關。

從資金面來看，新台幣上周五終場收升 30.716 元，升值 7.9 分，創近 3 周以來高價位，且台北外匯經紀公司成交值放大至 10.4 億美元，是 2 個月來大量，股匯雙漲格局為多頭注入一股強心針，根據匯銀人士的看法，匯市放量下帶動新台幣升值，短線偏強態勢浮現。

由於貿易戰訊息面暫無新意，若陸股可持續反彈，加上人民幣、港幣維持強勢，並進一步帶動亞幣走強，可視為資金積極回流新興市場的重要訊號，短線新一波資金行情可期。

籌碼方面，外資上周合計買超最多的前 10 大標的就有 5 檔是金控股，包括兆豐金、中信金、開發金、永豐金和華南金，另外還有 3 檔為大型權值股，分別為台積電、中鋼和台塑。

反觀遭外資大賣的前 10 檔個股除了鴻海、南亞科，多是中小型電子股。

投信同樣在過去一周的 10 大買超股中，強押 5 檔大型權值股，而賣超股則以蘋概相關為主，如嘉聯益、穩懋、臻鼎 - KY 等。

法人分析，大型資金主要是透過控金融和大型傳產，緩和電子股走弱的整體殺盤壓力，近來非電族群的走勢，是靠電子轉出的資金拉抬，採取防禦操盤方式，若美股在中秋連假期間釋放樂觀氣氛，資金轉向回補電子股機會不小。

同時，可注意股價頻頻破底的重量蘋概股，可望見初步支撐，上周五股王大立光遭下殺跌逾 9% 後，戲劇性衝出多方力守，終場反而以漲近 2% 作收，對蘋概股勢必有激勵效果，再加上 iPhone XS 開賣銷售狀況不差，接著還有相對具 CP 值、話題性更高的 iPhone XR 要登場，跌深的蘋概族群破底翻可期。