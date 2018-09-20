香港14萬人信貸報告 快破產佔17% 80後青年居多

個人信貸評級機構環聯公布信貸監察研究報告顯示，香港年度自行查閱信貸報告人數達 14 萬人，其中信貸差劣甚或面臨破產風險的人數佔了 17%。

以年齡層劃分，「80 後」信貸評級較差。環聯香港個人客戶業務總監羅瑞表示，流動電子支付愈趨普及，無現金化容易令年輕人忽略信貸管理的重要性。

環聯對這 14 萬人的信貸狀況分析，當中 3% 即約 4200 人屬瀕臨破產，其查閱原因只為處理有關文件的需要。而這批人士在申請報告起計 3 個月內，全部已宣布破產，這個情況近年更有上升趨勢。

此外，有 14% 的人士信貸差劣，他們可能已將信貸額用盡，或者已無力償還最近一期的還款。以其信貸評級，大多數金融機構均會拒絕其貸款申請，他們只能向財務公司求助，並須承擔昂貴的利息。

若以年齡層劃分，在主動查閱信貸報告人士當中，「80 後」獲次優或以下信貸評分的比例多達 41%，顯示「80 後」的不良信貸狀況。

通過持續監察信貸狀況，環聯發現 44% 尋求改善信貸人士的信貸評分於 3 個月內有所上升，其中 38% 評分上升 21 分或以上。他們主要藉着減低信貸使用額以助提升信貸評分。信貸評分回升有助他們獲取更優惠的實際年利率，當中 20% 尋求改善信貸人士所節省的利息成本高達 16% 至 75%。

積極尋求信貸個案佔 31%，信貸評分在次優或以上。他們在查閱信貸報告後的 3 個月內，信貸額提升了 25% 或以上，因此被介定為積極尋求貸款人士。在這些人當中，更有 50% 開立了新的貸款賬戶。

環聯目前擁有全港約 540 萬名消費者的信貸記錄，在香港推出查閱信貸報告服務已有 18 年。根據環聯數據，一年約有 14 萬人查閱自己的信貸報告。在環聯整個數據庫中，80 年以後出生的年輕人約佔 30%，但在自行查閱信貸報告人數當中，比率卻高達 64%。