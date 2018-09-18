香港啟動EPS打通全港電子錢包 支援港幣人民幣 9月底開通

香港金管局昨 (17) 日宣佈啟動「快速支付系統」(FPS)，首階段共有 21 家銀行及 10 家儲值支付工具 (SVF) 營運商參與，參與銀行昨日起開始接受用戶登記，預計將於 9 月 30 日全面開通。此後用戶只要有對方的手機號碼，便可以做到跨銀行、跨電子錢包的個人對個人 (P2P) 即時轉帳，支援幣種包括港幣及人民幣。

金管局將這個快速支付系統命名為「轉數快」，首階段參與的 21 家銀行，包括滙豐、恒生、中銀及渣打等均表示，個人跨行即時轉帳及個人支付都豁免收費。金管局副總裁李達志表示，參與銀行對零售客戶的小額轉帳基本都免收費，相信 EPS 可以滿足用戶在日常生活中的小額、高頻轉帳需求。

「轉數快」同時支援個人對商戶 (P2B) 支付，商戶亦可以登記，接受消費者以二維碼掃描方式付款。李達志表示，「轉數快」初期使用會是以 P2P 為主，目前登記的商戶數目有雙位數，隨著更多銀行向其商戶客推廣，相信會有更多商戶參與。

他說，「轉數快」每日轉帳金額未設上限，由銀行根據其風險管理作決定。綜合各銀行比較，一般都規定每日每個戶口轉帳金額上限為 1 萬元；若高於 1 萬元需要進行雙重認證。以中銀為例，通過雙重認證後，單日轉帳上限可增至 100 萬元；至於滙豐的轉帳上限則由客戶自行設定。

金管局同時亦宣布推出「共用二維碼」(Common QR Code) 標準及應用工具。可以將不同流動支付工具的收款二維碼合併成為一個共用二維碼，費用全免。共用二維碼能大為方便小商戶使用流動電子支付，毋須在收銀處擺放一堆不同支付工具的二維碼。

金管局總裁陳德霖指出，隨着「轉數快」的推出，香港的零售支付生態將會發生重大改變。相信民眾在購物和支付的生活習慣都會逐漸改變。「轉數快」加上金融科技發展，例如虛擬銀行，將幫助香港的銀行業進入一個「智慧新紀元」。

銀行公會認為「轉數快」有助構建香港成為世界級的智慧城市，香港銀行公會主席施穎茵表示，電子支付約佔私人消費支出總額的 60%，「轉數快」的推出為個人和商戶提供實時及全天候的支付管道，進一步提升香港的支付服務。

「轉數快」打通 31 家機構的資金可即時調撥，系統須同時處理的交易流量可能相當龐大。李達志表示，在系統容量設計上，依據目前 SVF 的交易流量之上再擴大數倍，相信系統足以支持，未來會視乎實際的使用量，再研究會否再擴大交易流量。