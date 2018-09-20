香港8月綜合利率升至0.66% 海嘯後新高 銀行資金成本增

近月港幣拆款利率 (Hibor) 抽高，銀行紛紛調升定期存款利率，反映資金成本的綜合利率有明顯上升趨勢。香港金管局公布，8 月綜合利率上升至 0.66%，較 7 月底上升 3 個基點，是 2008 年 12 月以來、即金融海嘯後的新高，當時為 0.68%。

金管局指出，8 月綜合利率上升至 0.66%，主要反映月內存款及銀行同業資金的加權資金成本增加。事實上，今年綜合利率連月上升，在 6 月已升破 0.6%，超越 2011 年的最高水平。而上一個升息周期期間，綜合利率曾經在 2006 年升至 3.39%。

綜合利率是根據佔香港總客戶存款 9 成的零售銀行所提供的資料編制，這項指標是指銀行客戶存款、銀行同業存款及港幣不計息活期存款等的加權平均利率。綜合利率只反映平均利息支出，並未涵蓋借出貸款涉及的其他成本，如營運成本、信貸成本及對冲成本。所以銀行的實際資金成本，會比綜合利率更高。

以 1 個月港幣拆款利率 (Hibor) 計，今年截至昨 (19) 日已累計上升 50%，而銀行的港幣定期存款亦普遍在今年內升破 2% 水平。昨日隔夜、1 周及 2 周 Hibor 高企在 1.7%，1 個月 Hibor 升至 1.79%。

圖：香港銀行公會

因應近日香港銀行同業拆款利率變動，以及在美國聯準會 (Fed) 下週召開利率會議前，匯豐銀行宣佈，今 (20) 日起上調港幣、美元、人民幣定存利率。一般個人客戶 1 年期港幣定存利率突破 2% 關口，達 2.05%，起存金額為港幣 1 萬元；卓越理財客戶若敍做 18 個月港元定存，年利率由 2.15% 調升至 2.2%，起存額為港幣 1 萬元。

其實，在滙豐銀行調高定期存款利率之前，已經有多家香港中小銀行上調了港幣活期存款利率至 0.25%。隨著 27 日 Fed 召開利率會議日期的臨近，相信有更多銀行跟進升息。

由於香港的聯繫匯率政策，香港的匯率政策是掛鉤美元的聯繫匯率政策。隨著香港利率的抬升，港幣的貶值壓力明顯縮小。在過去一週多的交易時段來看，港幣上升到了 7.8440 附近，暫時脫離 7.85 弱方兌換保證水準。今 (20) 日，港匯最新報 7.8436 兌 1 美元。

香港銀行跟隨美國升息風聲越來越緊，接連攀升的香港房價近期出現鬆動跡象，交投下跌。從 8 月開始，香港多家銀行已經率先調高房貸利率，房市壓力在今年下半年開始增加。

8 月份調高房貸利率後的利率水準為，實際年息是 2.35%，而房貸最優惠利率 (P) 實際年息為 2.25%。根據香港地產公司研究推算，倘若 9 月香港銀行再進一步上調最優惠利率 (P)0.25% 至 0.5% 之間，民眾的房貸負擔比率將由 7 月的 65% 增至約 70%。滙豐銀行在 2006 年 3 月將房貸最優惠利率 (P) 至 8% 後，業界便不曾加 P。

經絡房貸轉介首席副總裁劉圓圓認為，港銀資金成本受壓多時，相信升息必會於年內發生，而 9 月升息的機會亦很大，不過相信升幅溫和，市場早有心理準備，相比其他經濟及政治因素如股市、貿易戰等外圍影響，升息實際對整體房市氣氛影響不大。