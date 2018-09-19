【馮冠華專欄】估計恆指今天有望挑戰27300點

9 月 19 日推介 - 金蝶（268）

1）上日港股市況總結：港股週二單日轉向，先低後高。恆指早段受川普落實加徴關稅影響而低開，並曽一度大跌約三百點，但午後受 A 股強力回升帶動下，恆指轉跌為升，最終報 27085 點，上升 151 點。整天高低波幅約 508 點。大市成交額按日上升約 34% 至 864 億。滬深港通成交金額也大升約 72% 至 76 億；流向仍為淨流入，金額約 7.4 億。藍籌股 40 升 7 跌 3 持平。



板塊方面，基建、水泥及鋼鐵表現特出；本地電訊、澳門愽彩、軟件、內銀及內險也不俗。汽車股在大行報告調低吉利（175）盈利增長而普遍受壓。騰訊（700）也逆市下跌約 0.4%。做空方面，佔大市成交再上升至 15.2%。牛熊証街貨最新比重為 39:61，重貨區方面，熊証重貨區維持在 27300-27499，牛証則下移至 26500-26649。

簡評：捱過了超強颱風山竹，中港股市昨天也神奇地抵擋了川普關稅的歪風，當然國家拯救隊及時的挺身而出是功不可沒。但歪風不同颱風，其破壞性還需多點時間去觀察。執筆時終看見中方的還撃（見第 2 點），表面上看依舊是非常克制，也不見得如官媒事先張揚的「期待增加美國痛苦」。



昨天曾和行家打趣說中方或已被迫虎跳牆，沽售美債以還擊。雖然中方多次表達他們是負責任的投資者，但面對的是自大狂的川普，或許少量的沽售才能起警告作用。看見美債息早段攀升，莫非是平凡的關稅而暗藏後著？綜使這是一個頗極端的推測，但資金流向不會說謊，留意債息及滙價走勢吧！

昨天中港升市的火車頭是基建、水泥和軟件股。無他，市場估計可能中方加大基建和科技投資而已。相比之下，筆者覺得軟件類股份較有上升空間，可留意金蝶（268）、金山（3888）及之前的市場寵兒華虹半導體（1347），又或是昨天股價跑輸的昆侖（135）、創科（669）及和電（215）。若市場焦點轉移至聯儲局議息，滙豐（5）及友邦（1299）也可關注。



值得留意的是，A 股近月的反彈往往無以為繼，國家隊也像極珍惜子彈，加上昨天兩地升市未有大成交配合，暫時難言完全轉勢。但貿易戰表面上未有極度惡化，而中港股市仍處低位，再挾空及屠熊也有可能，估計恆指今天有望挑戰 27300 點。

2）國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的 5207 個稅目、約 600 億美元商品，加徵 10% 或 5% 的關稅，自 2018 年 9 月 24 日 12 時 01 分起實施。如果美方執意進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應，有關事項另行公佈。 外電引述傳媒報道，由於華府落實加徵關稅，中方下星期將不會派代表團到華盛頓與美國重啟貿易談判。

3）美股上日市況總結：由於中美新一輪互徵關稅的力度並無想像中那麼大，在科技及消費股領漲下，美股三大指數全面上升。道指上升 185 點或 0.71%。標指和納指則分別上升 0.54% 及 0.76%。美滙指數輕微上升至 94.61，十年期國債債息急升至 3.057%，紐約期油下跌 0.11%。港股 ADR 上升 145 點，相當於恆 27229 點水平。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

聯交所股權披露顯示，李嘉誠及李澤鉅再度於 12 日、13 日、14 日、17 日增持長實（1113），平均價為每股 55.7 元至 59.28 元，總共斥資 3.6 億元。李嘉誠持長實權益由 32.43% 升至 32.52%，李澤鉅則由 32.42% 升至 32.59%。事實上，本月兩父子已經在 6 日、7 日、10 日、11 日已有增持，耗資總共 6.04 億元；再計及月初多次回購，共用 2.3 億元。

華潤水泥控股（1313）公布，預期今年首 9 個月，股東應佔盈利按年顯著增加。公司稱，預期盈利增加，主要由於期內產品售價上升，使毛利率較高。

騰訊（700）連續第 8 個交易日回購，昨天再以每股介乎 311.4 至 323.2 港元回購 12.5 萬股，涉資 3950 萬元。



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