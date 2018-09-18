【林洸興專欄】A股該復活了

慘澹的 A 股自從今年年初開始，一直都沒善待過投資人。股市一路跌，跌得美國川普大總統志得意滿。

不過，現在已經出現了真正的落底訊號!!

130 年前，美國有個傢伙叫做查爾斯. 道 (Charles Henry Dow)。他是華爾街日報的創始人兼首位編輯，美國道瓊工業指數的創造者，他當年的對股市的觀察與評論，後人稱為【道氏理論】。

道氏提到：空頭市場一般會經歷三個階段，第三個階段又稱為末跌段。末跌段的下跌力量來自於健全股票的失望性賣壓!

道氏百年前建立的規則，在過去許多國家的股市裡，都有相當指標性的效果，10 年前咱們在判斷台股末跌現象時，一向認為只要鴻海補跌，指數就容易見底。屢試不爽。當前看來，中國 A 股似乎在重複相同的節奏。

從今年 8 月開始，A 股裡被稱為白馬股的貴州茅台，格力電器在 8 月之後就已經出現了遠比指數還大的跌勢，相當符合末跌段的現象。

不過道氏理論只能告訴你當前的市場氣氛屬於超跌，如果輕易跳下去接刀，雖然不會慘死，但受到的折磨依然十分難受。因此找尋落底的現象，還有另一個重要的要點：賺錢效應。

A 股有相當多的短線投資人天天殺進殺出，在過去一年內相當悽慘! A 股一支股票軟體設計了一個指數叫做「昨高換手」，把前一天換手率較高的股票湊在一起編製成指數，這指數從年初至今，已經跌掉了 80% (天天追交易量大的股票 = 賠 80%)，順帶一提: 這指標開始編制時，起始指數是 1000! 也就是說，只要這指數跌跌不休，散戶就會繼續朝地獄 18 層前進!!

A 股要能出現今年真正的反彈，背景條件已成熟，現在就看這些投機客，是否能擺脫受凌遲的慘況。先前的高換手指數，已經出現了一段罕見的量縮。這表示大量的投機客確實已經離場。

9 月 18 日在川普宣布對中國課徵 2000 億商品關稅後，A 股出現了大反彈，雖然是許多中字頭的股票領漲，護盤意味略濃。但這次的反彈，這些高換手股並沒有掉隊。除了高換手股以外，最投機的次新股也出現了像樣的漲勢。所有正式觸底的條件都已成立了。

展望未來 2 個月，即將進入中國國慶與黨政開會的期間。歷年來這時期中國股市都處於維穩的高峰期。行情易漲難跌。估計今年在多空氣勢扭轉後，更有利於反彈。此外 11 月 6 日美國中期選舉，或許是的重要的變數。若這段期間美國選情倒向共和黨敗選，那中美貿易和談，就真的會出現曙光! 假如這個意外的利多成立，原本 A 股普通的反彈，就可能演變成意外亮麗的紅包行情!!!

請記得買中國基金的，一定要分辨，買的是投資 H 股的還是 A 股的喔!! 估計後者受惠能大一些。