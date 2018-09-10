上海公司被爆大裁員並拋售物業 長實：絕無其事

傳李嘉誠旗下長實集團 (1113-HK) 上海公司展開大幅裁員，目前已有不少員工離職，涉及投資、行銷、工程等多個部門。對此，長實集團澄清表示「絕無其事」。

據《中國經營報》報導，長實集團預計 2018 年完成的物業中，上海僅有嘉定區湖畔名邸 905 地塊、普陀區高逸尚城、靜安區世紀盛薈廣場 3 個項目，除了湖畔名邸銷售接近尾聲，剩餘 2 個專案開發銷售進度較為緩慢。

知情人士透露，由於對大陸市場持審慎態度，且開發的專案有限，上實集團上海公司與員工到期不續約，故而導致人員「自然流失」。

值得注意的是，從 2013 年開始，李嘉誠家族連番拋售大陸物業套現，而後其更加快減持進程，而從其近期的投資路徑來看，公司正收縮大陸業務戰線，加大海外投資力度。據不完全統計，長實集團上半年在海外投資的花費已超過 140 億美元。

上半年業績報告顯示，長實集團自 2016 年底至今相繼投資於香港及外地多項物業投資及酒店物業；併購入歐洲大陸、澳洲、加拿大及英國的基建及實用資產項目，以及飛機租賃業務，將為集團帶來大量固定收入及提高溢利收益，預計今年固定溢利收益將較 2016 年增加逾 50%。

市場觀察人士表示，長實集團上海公司「裁員」風波背後，是港資企業對於大陸市場的「水土不服」。近年來，房地產市場調控政策持續加碼，行業進入大鱷爭食時代，不少房企提出高周轉策略，而港資房企則是以「慢工出細活」著稱，已難以適應大陸市場變局。

對於港資房企的投資動向，研究機構指出，隨著大陸房地產市場格局發生變化，近幾年來港資房企也在重新規劃自己的佈局版圖，轉而挖掘香港和海外市場投資機會。

長實集團上週五收跌 0.178%，報港幣 56.015 元。