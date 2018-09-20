【馮冠華專欄】風險胃納有上升之勢，持續反彈可期

9 月 20 日推介 - 中金公司（3908）、小米（1810）

1）上日港股市況總結：受 A 股持續上揚帶動，港股週三也繼續造好，盤中曾一度上升約 410 點，最終報 27407 點，上升 322 點。大市成交額進一步上升，按日增加約 12% 至 964 億。滬深港通成交金額更大升約 62% 至 123 億；流向仍為淨流入，金額約 16.7 億。（滬港通淨流入為 12 億，是自 7 月 23 日後的新高。）藍籌股 40 升 9 跌 1 持平。



板塊方面，昨天表現差勁的汽車股受長城汽車（2333）主席增持的消息來了個報復式反彈。造紙業也因玖龍（2689）業績理想而造好。內銷食品股如統一（220）和蒙牛（2319）等也因政策憧憬而呈強。其他強勢板塊包括水泥、澳門愽彩、油服、電力、內房、內險、醫藥及物業管理股。相反，公用股則見沽壓。做空方面，佔大市成交回落至 14.1%。牛熊証街貨最新比重為 41:59，重貨區方面，熊証重貨區上移至 27500-27649，牛証則在 26600-26649。

簡評：昨天港股的升勢雖說是由 A 股帶動，但上漲板塊頗全面，成交金額也較前天有說服力。更值得鼓舞是北水在南下窗口關閉前一天（南向的港股通將於今天至 9 月 25 日暫停）也有較大額的淨流入，恆指更突破上星期反彈浪的高位，港股近幾個月失去的氣氛好像回來了。再看公用股的走弱及高貝塔板塊回勇，風險胃納也似在回升。



貿易戰當然離解決之日還甚遠，但消息面上可能會在中期選舉前暫且平靜，（假設川普是依章法，那加碼的 2,670 億美元會在 2000 億美元提升稅率之後，即明年一月一日）所以，再因貿易戰而看空的借口也不應是短線主題。恒指從 8 月 30 日的 28,534 點快速下跌至 9 月 12 日的低位 26,219 點，全是貿易戰所累；現今的情況，回彈上 28000 點以上也實不為過。



如這成立，能帶動指數回升的應是金融股（筆者對騰訊仍有戒心），內銀、滙豐（5）、友邦（1299）和昨天表現強勁的平保（2318）會是關注對象。另類的也可注意劵商股（不厭其煩，中金公司（3908）吧）及港交所（388）。如輪轉持續，之前被拋售的新經濟股或有投機價值。催化劑有可能是美團點評 (3690）、海底撈（6862）及華興資本（1911）等能在上市後造好。保守的可先注意已有盈利的公司，如小米（1810）、閱文（772）及易居（2048）。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週三個別發展。債息上升令金融股造好，但科技股則有回吐壓力。道指上升 159 點或 0.61%。標指和納指則分別上升 0.13% 及下跌 0.08%。美滙指數輕微下跌至 94.55，十年期國債債息上升至 3.066%，紐約期油上升 0.35%，港股 ADR 上升 220 點，相當於恆 27627 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

騰訊（700）連續第 9 日出手回購，昨天再度斥資 3,876 萬港元回購 12 萬股。自今年 9 月 7 日起，九度回購，累計斥資逾 3 億港元。

4）新股訊息 ：

美團點評今天開始買賣，其暗盤價昨天收報 71 元，較招股價 69 元，升 2.9%。

市場消息指，公開發售超購逾 4 倍的海底撈，未能做到一人一手，要認購 2 手才穩獲 1 手。有傳海底撈吸引約 1.3 萬人申請認購，並以上限 17.8 元定價。海底撈將於本月 26 日掛牌。

澳洲一站式印刷解決方案及服務供應商澳獅環球（1540）今天起招股，招股價 HK$1-1.1，每手 3000 股，十月八日正式上市。

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