三大法人共買超0.9億元 鴻海又遭外資轉賣

台股今 (17) 日受到市場觀望氣氛濃厚影響，以 10828.61 點作收，成交量縮至 897.75 億元，創今年 3/31 以來新低量。三大法人部分，外資及陸資賣超 12.51 億元，自營商賣超 0.47 億元，投信買超 13.88 億元，合計三大法人買超 0.9 億元。蘋概三雄中，僅台積電獲外資青睞，鴻海與大立光均遭外資調節，鴻海在上周五 (14 日) 終止連 15 賣，今日又遭外資轉為賣超。

台指期部分，外資減持多單 9732 口，多單未平倉口數降至 22706 口，投信回補空單 321 口，空單未平倉口數減為 23486 口，自營商則增持多單 1317 口，空單未平倉口數降到 228 口。

外資今日買超集中傳產與金融股，其中，外資買超上萬張僅兆豐金，包括新光金、遠東新、開發金、元大金、中信金、台中銀等，皆獲外資買超逾千張，獲外資買超逾千張的傳產股則包含台塑、和大、日勝生、潤泰新、台化、大同、南亞、統一、裕隆、中石化。

外資買超第 1 名為兆豐金、買超 18922 張，第 2 名新光金、買超 9543 張，第 3 名遠東新、買超 4115 張，第 4 名中光電、買超 3272 張，第 5 名景碩、買超 3057 張，第 6 名南茂、買超 2899 張，第 7 名台塑、買超 2831 張，第 8 名元大台灣 50 反 1、買超 2819 張，第 9 名台積電、買超 2614 張，第 10 名開發金 、買超 2460 張。

外資賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 22635 張，第 2 名臺企銀、賣超 9303 張，第 3 名華邦電、賣超 8470 張，第 4 名元大滬深 300 正 2、賣超 8105 張，第 5 名宏碁、賣超 7028 張，第 6 名緯創、賣超 6762 張，第 7 名元大台灣 50、賣超 6457 張，第 8 名台表科、賣超 5488 張，第 9 名群創、賣超 5374 張，第 10 名元富證、賣超 4933 張。

投信買超第 1 名欣興、買超 10623 張，第 2 名永豐金、買超 3908 張，第 3 名和大、買超 1877 張，第 4 名玉山金、買超 1505 張，第 5 名南電、買超 1152 張；投信賣超第 1 名宏碁、賣超 1650 張，第 2 名亞泥、賣超 1402 張，第 3 名台半 、賣超 1011 張，第 4 名中華電、賣超 883 張，第 5 名華新、賣超 387 張。

自營商買超第 1 名為元大台灣 50 反 1、買超 14575 張，第 2 名欣興、買超 2330 張，第 3 名中工、買超 1238 張，第 4 名元大台灣 50、買超 1152 張，第 5 名景碩、買超 1084 張；自營商賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 37112 張，第 2 名元大高股息、賣超 4248 張，第 3 名元大台灣 50 正 2、賣超 2800 張，第 4 名元大滬深 300 正 2、賣超 1807 張，第 5 名富邦深 100、賣超 1399 張。

法人指出，美中貿易戰加徵關稅稅率將出爐，市場觀望是否稅率會從 25% 降至 10%，導致多空觀望氣氛濃厚，台股也因此量縮，美中貿易戰影響台股的並非利空消息，而是不確定性，一旦生效日期確定，短線拉回仍是指數打底期。