【華冠投顧】中美貿易戰再添變數《窒息量出現》創今年新低量…

林幸蓉 分析師

焦點個股：1539 巨庭、3653 健策、6111 大宇資、2349 錸德、6278 台表科

美國川普在與大陸協商協商前夕，又突然說最快可能在今天會宣布對大陸 2,000 億商品關稅的稅率先課 10% 稅率…… 雖由 25% 降為 10%，但是在協商前夕宣布將先課稅，頗有拿著槍逼大陸就範的不舒服感！！因此傳出大陸將拒絕貿易談判…... 讓中美貿易戰再添變數…… 又開始歹戲拖棚！！

今日亞股都下跌，其中以港、陸股跌幅度較大，台股大盤多頭上週五一鼓作氣！！大反彈了 140 點！！站上年、季線。今日收盤小跌 39 點，季線又失守，仍在年線之上，但是量能急凍為 900 億，「除週六補交易日外」的創今年新低量（窒息量出現）。上週五大盤大漲的功臣 3008 大立光、2330 台積電、2317 鴻海今日均下跌。OTC 部分收盤小跌 0.17%。上漲家數 525 家，下跌家數 877 家。

強勢族群：電機機械的 1539 巨庭⊕、1536 和大、1515 力山、1590 亞德 - KY，紡織族群 4426 利勤、4432 銘旺實，遊戲文創類股 6111 大宇資⊕、3083 網龍，PCB 2316 楠梓電、3037 欣興、IC 載板 3189 景碩，鋼鐵風電 9958 世紀鋼、2031 新光鋼、8463 潤泰材，其他如 3653 健策……

弱勢族群：2349 錸德減資後重新交易第一天殺跌停板，其他 2425 承啟、6414 樺漢、2353 宏碁、5425 台半、3406 玉晶光、3563 牧德、9938 百和、3323 加百裕、6278 台表科…… 仍然持續下跌。

目前仍屬跌深反彈擴底期…… 主流族群不明顯！！大家若要搶反彈勿壓身家…… 小賭怡情即可…… 資金控管勿放大信用…… 冷靜、清靜的等待主流出現，再進場賺波段即可！！

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最後祝大家明日操作順利！！！

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