華新科獲利動能強勁 股價唱反調 公司取消700萬股現增

華新科 (2492) 公告決議不執行現金增資，原擬辦理現金增資發行普通股 700 萬股，以增購生產 MLCC 產品之相關機器設備資金需求，然今公告表示，因今年自第二季起獲利能力持續強勁成長，有穩定的淨現金流入，考量自有資金足以支應設備付款需求，決議不執行現金增資發行新股案。受惠於被動元件供需持續吃緊，華新科 8 月業績持續攻頂，一天大賺逾 1 億元，獲利再創單月歷史新高，達 31.6 億元，EPS 6.53 元，前 8 月獲利達 115.65 億元，EPS 23.92 元。



然華新科近期股價已跌落至近四個月低點，今日股價開黑收紅，在平盤附近震盪，最高來到 255 元，最低 245.5 元，以 253 元作收，漲幅 0.6%，華新科自 7 月 30 日宣告辦理現增以來，股價已由 382 元跌落至 253 元，跌幅逾三成。