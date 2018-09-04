旺季來臨MLCC量價齊揚 華新科8月營收年增2.1倍續創高

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 自結 8 月營收 61.6 億元，續刷單月營收歷史新高，月增 11.8%、年增 212.4% 公司指出，主要是受惠電子旺季來臨，下游應用整體需求增長，加上 MLCC(積層陶瓷電容) 新產能持續開出，推升營收成長，累計華新科 1-8 月營收 296.97 億元，年增 118%。

不過儘管 8 月營收亮眼，但華新科今 (3) 日遭三大法人攜手賣超 1484 張，股價重挫跌停來到 283.5 元，上週反彈的漲幅全數吐回，300 元整數關得而復失，相關個股國巨、達方也被打至跌停，整體被動元件族群今日表現弱勢。

華新科日前在法說會上指出，全球被動元件的供給將持續受限於設備交期、原材料和產業人才有限，預估被動元件的供應將長期吃緊，並在未來成為常態，其中又以 MLCC 情況最為嚴重。

華新科指出，從第二季起 MLCC 新產能開出進度順暢，平均每個月開出 2% 左右，目前已經較原產能增加超過 1 成，預計年底前有機會達成提升 20% 的目標。

華新科也於晚間公告，接下來 4 日及 5 日分別受邀參加德意志證券 IoT & EV Corp Day、瑞士信貸 19th Annual Asian Technology Conference，會中將針對營運概況說明。