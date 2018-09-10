華新科7-8月每股純益12.18元 2個月賺逾1股本 超車上半年

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (10) 日公告自結 8 月稅後純益 31.6 億元，月增 15.8%、年增 834%，每股純益 6.53 元；7-8 月稅後純益 58.89 億元，每股純益 12.18 元，第三季還沒過完就賺進一個股本，也超越上半年；累計華新科前 8 月稅後純益 115.65 億元，每股純益 23.92 元。

華新科因達公布注意交易資訊標準，公告自結 8 月營收 61.56 億元，月增 11.8%、年增 212%，稅後純益 31.6 億元，月增 15.8%、年增 834%，每股純益 6.53 元。

累計華新科自結 7-8 月營收 116.63 億元，已經超越第二季的 113.84 億元，稅後純益 58.89 億元，更是超越上半年的 56.76 億元，7-8 月每股純益 12.18 元已賺進一個股本。

華新科指出，8 月營收淨利大幅增長，主係因產能增加、效益提升及客戶產品組合優化，致使本業成長。

累計華新科自結 1-8 月 296.97 億元，年增 118%，稅後純益 115.65 億元，每股純益 23.92 元，已賺進 2 個股本。

華新科日前指出，全球被動元件的供給將持續受限於設備交期、原材料和產業人才有限，加上巿場上沒有能提供品質穩定且完整系列的大規模被動元件廠，因此預估被動元件的供應將長期吃緊，並在未來成為常態。